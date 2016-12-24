Особенности выбора пищевого спирта

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Даже если цены на этиловый спирт на сайте предлагается среднерыночные, то при приобретении такого товара оптом либо на постоянной основе они могут ощутимо снижаться. В то же время слишком низкая цена на этанол должна вызывать подозрение, так как в этом случае есть вероятность нарваться на подделку или продукт, изготовленный из низкокачественного сырья. Собственно, это и является основным аргументом к тому, что приобретать этиловый спирт следует только у проверенных поставщиков.
В первую очередь, стоит отметить этанол, относящийся к категории «Люкс». Он является основой практически для всей водки, что представлена сегодня в магазинах. Сырьё, используемое для изготовления спирта «Люкс» подвергается высокой степени очистки и последующей фильтрации, Содержание крахмала в нём не превышает 1/3.
Спирт класса «Альфа» - ещё один продукт, заслуживающий особого внимания. Из него изготавливают самые лучшие и дорогостоящие алкогольные напитки, не способные нанести вреда человеческому организму при разумном потреблении в незначительных дозах. Получают такой продукт исключительно из зерновых культур, крахмал он не содержит в принципе, а потому выделяется уникальным сбалансированным вкусом. Приобретают такой питьевой спирт оптом многие предприятия.
Отдельно стоит рассказать о спирте марки «Пшеничная слеза». Характеристики его почти идентичны спирту «Альфа», однако определенные отличия всё-таки существуют. Изготавливают его только из пшеницы, что делает этанол особо чистым по сравнению с другими вариантами спирта.
Такой продукт наиболее распространён в пищевой промышленности, где его используют для приготовления алкогольных напитков различного типа, включая домашние настойки. По сути, это и есть первое и основное его предназначение. Спирты «Люкс», «Альфа» и «Пшеничная слеза» лучше всего подходят для создания водки и других алкогольных и спиртосодержащих напитков.
Естественно, подобное применение к летальному исходу не приведёт, однако в чистом виде спирт употреблять всё-таки не рекомендуется. Итогом может стать серьезное отравление и проблемы со здоровьем, восстановить которое в полной мере уже не получится. Пищевой спирт - это сырье, которое используется в разбавленном виде, этого правила стоит придерживаться во всех отношениях.
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей
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