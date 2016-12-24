Особенности выбора пищевого спирта

Даже если цены на этиловый спирт на сайте предлагается среднерыночные, то при приобретении такого товара оптом либо на постоянной основе они могут ощутимо снижаться. В то же время слишком низкая цена на этанол должна вызывать подозрение, так как в этом случае есть вероятность нарваться на подделку или продукт, изготовленный из низкокачественного сырья. Собственно, это и является основным аргументом к тому, что приобретать этиловый спирт следует только у проверенных поставщиков.

Какой спирт пользуется сегодня повышенным спросом

В первую очередь, стоит отметить этанол, относящийся к категории «Люкс». Он является основой практически для всей водки, что представлена сегодня в магазинах. Сырьё, используемое для изготовления спирта «Люкс» подвергается высокой степени очистки и последующей фильтрации, Содержание крахмала в нём не превышает 1/3.

Спирт класса «Альфа» - ещё один продукт, заслуживающий особого внимания. Из него изготавливают самые лучшие и дорогостоящие алкогольные напитки, не способные нанести вреда человеческому организму при разумном потреблении в незначительных дозах. Получают такой продукт исключительно из зерновых культур, крахмал он не содержит в принципе, а потому выделяется уникальным сбалансированным вкусом. Приобретают такой питьевой спирт оптом многие предприятия.

Отдельно стоит рассказать о спирте марки «Пшеничная слеза». Характеристики его почти идентичны спирту «Альфа», однако определенные отличия всё-таки существуют. Изготавливают его только из пшеницы, что делает этанол особо чистым по сравнению с другими вариантами спирта.

Для чего используется пищевой этиловый спирт

Такой продукт наиболее распространён в пищевой промышленности, где его используют для приготовления алкогольных напитков различного типа, включая домашние настойки. По сути, это и есть первое и основное его предназначение. Спирты «Люкс», «Альфа» и «Пшеничная слеза» лучше всего подходят для создания водки и других алкогольных и спиртосодержащих напитков.

Можно ли употреблять пищевой спирт чистом виде

Естественно, подобное применение к летальному исходу не приведёт, однако в чистом виде спирт употреблять всё-таки не рекомендуется. Итогом может стать серьезное отравление и проблемы со здоровьем, восстановить которое в полной мере уже не получится. Пищевой спирт - это сырье, которое используется в разбавленном виде, этого правила стоит придерживаться во всех отношениях.