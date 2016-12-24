В Рузаевке при пожаре погиб 10-летний ребенок

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Следственный комитет по РМ по факту гибели малолетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Рузаевке возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
По данным следствия, в ночь на 24 февраля 2021 года в Рузаевке произошло возгорание частного жилого дома. В результате произошедшего 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, его родителям с 6-летним ребенком удалось спастись.
В настоящее время следователи СК продолжают осматривать место происшествия. В качестве основных версий рассматриваются неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем при курении. Назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причины смерти потерпевшего, пожарно-техническая по определению причины и очага возгорания. По предварительной информации, семья на учете в органах системы профилактики не состоит.
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