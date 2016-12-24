От первого лица

На прошлой неделе врио Главы РМ Артём Здунов провел встречу с руководителями региональных СМИ, на которой ответил на прозвучавшие вопросы. Наиболее важные и примечательные высказывания лидера Мордовии мы приводим сегодня в нашем материале

О повышении зарплат на предприятиях

- Каким-то одним действием проблему низких зарплат в республике мы не решим.

Первое. Зарплату платят собственники предприятий, менеджмент. Поэтому здесь должно быть коллективное соглашение именно с ними. Не случайно сейчас я объезжаю предприятия, разговариваю с главами районов, смотрю, какие условия там созданы, как идет их бизнес. И также неслучайно мы стали проводить балансовые комиссии на тех предприятиях, где действительно зарплаты низкие или есть угроза их невыплаты. Во всех случаях надо разобраться отдельно. Если предприятию предоставляются налоговые льготы, оно освобождается от каких-то платежей, получается - мы фактически туда направляем государственные инвестиции. Значит, мы вправе требовать и нормального уровня заработной платы, и своевременного перечисления налогов. Собственно, с этим мы сейчас и разбираемся на балансовых комиссиях.

Второе. Бывают ситуации, когда предприятию просто надо помочь, помочь с рынком сбыта. По «Оптоволоконным системам» этот вопрос стоит, по «Электровыпрямителю» этот вопрос стоит, по «Лисме», по другим предприятиям. И здесь роль государства тоже важна. Задача ведь ставится не только собственнику - подними зарплату, мы тоже должны свою работу провести. Министерство промышленности должно контролировать ситуацию.

Ведь что сразу бросилось в глаза - в отраслевом разрезе на аналогичных предприятиях в других регионах платят больше. Если смотреть, какую предприятия зарабатывают прибыль и сколько выводят на другие цели, получается, что выводят несколько больше, чем могли бы оставить здесь. Поэтому разумный вопрос - а почему не платите?

Что касается социальной, бюджетной сферы, здесь мы тоже смотрим, какие возможности есть. И в госсекторе нам бы, конечно, хотелось, чтобы профессионалы приходили на госслужбу. И это должно быть увязано не только с призванием, но и с достойной зарплатой.

О высоком темпе работы по управлению республикой

- Я просто очень давно в республике не был - последний раз с того времени прошло, может быть, лет десять. И конечно, хочется узнать, что за это время поменялось, какие есть базовые предпосылки для дальнейшего развития. Хочется встретиться с директоратом предприятий, съездить по районам, в каждом просто с людьми поговорить. Для меня это очень важно. Ну а темп работы - он сам получается такой. Если он для кого-то кажется быстрым, то для меня он представляется даже медленным. Нужно получить информацию в короткий срок, что-то успеть предложить и сделать. Скажем, вопрос по зарплатам. Они не завтра нужны, они сегодня нужны, вы же понимаете. Многие вопросы финансового характера надо закрывать максимально оперативно. Если бы в прошлом году мы не предприняли своевременных мер, а счёт шел буквально на дни, республика уже сейчас была бы в состоянии банкротства. Мы этого не допустили. При всём уважении к тому, что сделано в республике, оставалось много вопросов, которые требовали немедленного решения. И тогда приходится срываться и говорить с Москвой. Потому что вопросы - принципиальные, особенно если они касаются министерства финансов, дополнительной финансовой поддержки, субсидий, которые надо получить именно сейчас. Иначе получат другие. Вот и всё. Скорость в работе только этим определяется, больше ничем.

О сбережении и реконструкции старейшего храма Мордовии - Иоанно-Богословского собора в Саранске

- Храм близкий мне. Я крестился в этом храме. Для меня это место очень важное в моей жизни. Мы вопрос о его дальнейшей судьбе, конечно, будем поднимать. Но определяющая роль здесь принадлежит именно нашей православной церкви. Подготовка к соответствующей встрече ведется. Насколько быстро это случится - неизвестно. Но вопрос по храму я буду поднимать - это точно.

О новом кадровом конкурсе в Мордовии

- Мне принципиально важно, чтобы этот конкурс активно освещался в средствах массовой информации. Мы обратились в Администрацию Президента Российской Федерации с просьбой провести его с теми параметрами, с какими проводятся федеральные конкурсы - «Лидеры России» и другие. Конечно, с привлечением ведущих специалистов, известных экспертов. В этом вопросе мы нашли понимание и поддержку, в том числе финансовую. И этот конкурс начнется в ближайшее время. Он будет состоять из нескольких этапов. Первый этап будет заочным. Я так думаю, несколько тысяч человек захочет в нем принять участие. Обратимся к нашим землякам, которые проживают в Москве, в других регионах России. И попросим, чтобы они обратили внимание, поучаствовали в конкурсе, заполнили анкеты. Затем проведем в Мордовии очный этап с приглашением экспертов, командными заданиями и т.д. Принципиальное отличие этого конкурса от других будет в том, что мы составим перечень должностей, на которые будем приглашать по его итогам. Не просто - приходите к нам, вы будете в кадровом резерве, а потом посмотрим. Мы прямо напишем категории должностей, на которые будут претендовать победители конкурса.

По возрасту мы определились - сразу после института можно принимать участие. И верхний предел установили. Главное, чтобы об этом конкурсе в республике было широко известно. И те, кто раньше не думал о работе в правительстве, но имеет силы и компетенции, знания и способности, узнал об этом конкурсе и мог принять в нем участие. Будет ли это для кого-то неожиданностью - конечно, будет, когда результаты конкурса объявят и пойдут какие-то назначения. И мы готовы сделать такие назначения. Без этой готовности нет смысла проводить конкурс.

Об Универсальном зале на площади Тысячелетия

- Универсальный зал пытались достроить несколько раз. Там много вопросов и к самому строению, и к документации, и к работам. Но раз он в такой высокой степени готовности - я ставлю цель его достроить. Тут два варианта - или снести, или достроить. Сейчас проводится исследование всего, что относится к этому зданию, это долгострой, поэтому требуется тщательная проверка. Мы выходим с инициативой в федеральный центр, чтобы зал достроить и сделать его спортивным объектом. Другое дело, что там есть много помещений, которые в рамках государственно-частного партнерства или на правах аренды можно использовать не только в спортивных целях, но и для проведения культурно-массовых мероприятий. Из сложных вопросов - отсутствие парковки для автомобилей рядом с залом, хотя она была предусмотрена проектом. Куда она делась, придется разбираться компетентным органам. Ведь где-то посетителям нужно ставить автомобили - в зале могут одновременно находиться 7 тысяч человек и больше. Это проблема, и нужно ее решать. Но мы его будем достраивать.

Об ответственности

- Назначение в Мордовию я воспринял с большой ответственностью. Вы же понимаете, что я родом отсюда, родители у меня отсюда, бабушки, дедушки. Я приехал к себе. И здесь уже вопрос двойной ответственности для меня. Поэтому я не раздумывал.

О перспективах по возрождению спидвея

- Спидвей, безусловно, зрелищный вид спорта, притягательный. И мы хотели бы его воссоздать. Пока решили пойти по несколько, может быть, консервативному пути. Через показательные выступления привлечь к спидвею внимание. И еще раз спросить: нам это нужно? Если нужно, тогда займемся формированием инфраструктуры. При условии, что это действительно интересно людям. Потому что не стадионом живет спорт, спорт живет массовостью.

О футбольном клубе и стадионе «Мордовия арена»

- Если говорить о футбольной команде - большинству региональных бюджетов такие команды не под силу. Это примерно 1 миллиард рублей, если говорить о хорошей полноценной команде, не отказывающей себе в элементарных базовых поездках, тренировках и т.д. Поэтому сейчас речь идет больше о развитии массового спорта. Команда, конечно, должна быть у нас. Но это вопрос времени. Как первоочередную эту задачу мы пока не ставим.

Что касается «Мордовия Арены», как вы знаете, стадион пока содержится за счет федеральных субсидий. Но время идет, и нам надо его постепенно переключать на увеличение собственных доходов. Это и проведение матчей, и использование внутритрибунных помещений, и прилегающие площадки. Поэтому сейчас задача стоит - разработать четкий бизнес-план по развитию стадиона.



