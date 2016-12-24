Слил пикантные фотки сожительницы в интернет

Потенциал республики
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В Атюрьевском районе перед судом предстанет местный житель, отомстивший своей бывшей пассии распространением в интернете ее пикантных видеороликов. Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
По данным следствия, в 2017-2019 годах мужчине сожительница пересылала через мессенджеры свое видео интимного характера. Мужчина после просмотра интересных посланий хранил файлы у себя в телефоне. Более того, он тайком от сожительницы снял на видео их сексуальные утехи. Когда парочка разбежалась, бывший кавалер разместил в открытом доступе в социальных сетях пикантные видеофайлы и скриншоты с фотоизображениями бывшей сожительницы. В результате фотоизображения и видеозаписи, согласно заключению комиссии экспертов признанные порнографией, были просмотрены посторонними лицами.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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