Любовь к пицце довела до суда

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Любопытное дело в ближайшее время будет рассматриваться судом в Саранске. 21-летний безработный местный житель обвиняется в ограблении доставщика пиццы - он «приватизировал» термосумку курьера со всем ее вкусным содержимым.
В ноябре 2020 года в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение от 35-летнего доставщика одной из пиццерий города. Заявитель пояснил, что неизвестный открыто похитил у него термосумку с пиццей, ущерб составил более 15,5 тысячи рублей.
Выяснилось, что курьер привез заказ на нужный адрес. Возле подъезда его встретил клиент, который попытался убедить доставщика, что уже оплатил пиццу при оформлении заказа. В тот момент, когда курьер стал выяснять у администратора пиццерии по телефону все обстоятельства заказа, прыткий клиент забрал из его автомобиля термосумку с пиццей и забежал в подъезд. Доставщик успел забежать за ним и заметить, в какой квартире скрылся похититель.
Задержанный сотрудниками полиции кулинарный вор не стал отрицать своей вины. В отношении него была избрана мягкая мера пресечения - обязательство о явке. В настоящее время уголовное дело уже направлено в суд.
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