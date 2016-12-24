В Ковылкине четверо мужчин погибли, задохнувшись угарным газом

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту гибели четверых мужчин в возрасте от 29 до 60 лет в частном доме в городе Ковылкино. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как установили правоохранители, 22 февраля 2021 года тела четверых мужчин были обнаружены в частном доме в городе Ковылкино без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, в доме не была открыта заслонка газовой печи, в результате чего пострадавшие получили смертельное отравление угарным газом.

Погибших в доме по улице Курчатова первой обнаружила местная жительница. Утром 22 февраля она зашла проведать соседа и передать ему продукты. Мужчина отдавал ей деньги из пенсии на приобретение продуктов питания. Когда женщина зашла в дом, хозяин и трое его гостей были уже мертвы. Шокированная жительница райцентра вызвала полицию.

Эксперты не обнаружили на телах погибших признаков насильственной смерти и сделали предварительный вывод о том, что мужчины надышались угарным газом. Точную причину смерти установит назначенная экспертиза.

По словам соседей, владелец дома периодически устраивал застолья и у него часто гостили любители спиртного. Вскоре были опознаны трое из четверых погибших мужчин - Александр Мельников, Николай Медведев и Андрей Кондалов. Личность четвертого будет установлена в ближайшее время.