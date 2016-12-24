2 года условно за попытку дать взятку

В Зубово-Полянском районе вынесен приговор в отношении 62-летнего мужчины, обвиняемого по статье «Покушение на дачу взятки». В октябре прошлого года в ходе несения службы по улице Парамонова полицейским был остановлен автомобиль. Во время проверки выяснилось, что за рулем машины находится водитель, не имеющий права управления транспортным средством.

За несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении пойманный деятель предложил инспектору ДПС «вознаграждение» в размере 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался принять взятку и предупредил мужчину об уголовной ответственности за противоправные действия. По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СКР по РМ было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, почти на такой же срок.