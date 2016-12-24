«Урок цифры» научит школьников Мордовии противостоять киберпреступникам

Репортер

С 8 по 22 февраля 2021 года в школах республики проводится «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в интернете. С помощью онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» школьники и их родители смогут узнать, какую информацию о себе не стоит размещать в сети Интернет, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные.

Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета. Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф.

У школьников г. Саранска появится отличная возможность лично пообщаться с экспертами в области информационных технологий и задать им все интересующие вопросы. Проведение открытых уроков-сессий «Урок цифры» с сотрудниками Министерства информатизации и связи РМ запланировано в общеобразовательн6ых учреждениях № 8, № 11, № 13, № 16, № 17.

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