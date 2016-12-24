В эфире снова шоу перевоплощений «Точь-в-точь»!

Нынешние участники - популярные российские исполнители Дарья Антонюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин и Александр Шоуа - примеряют на себя образы российских и мировых знаменитостей, исполняют их легендарные хиты. Их задача - максимально приблизиться к «оригиналу» не только внешне, но и вокально. Причем любому из участников по жребию может «достаться» артист противоположного пола. В жюри проекта три постоянных члена - Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Максим Галкин, а четвертый каждый раз меняется. Ведет программу Александр Олешко.

Сейчас съемки передачи проходят на одной из столичных киностудий. Святая святых - гримерка. Здесь все свободное пространство заставлено прозрачными пластиковыми контейнерами. В них лежат парики, накладные волосы, различные аксессуары: заколки, ремни, серьги, браслеты и многое другое. Художник по гриму Натэлла Ивлева продумывает и воплощает практически все образы в этом шоу.

- Насколько сложно создать образ - зависит от конкретной ситуации, иногда даже сделать из хрупкой девушки брутального мужчину - это пара пустяков, - поясняет Натэлла. - Кроме грима есть еще множество факторов, которые будут влиять на образ, который в итоге получится, - начиная от света и заканчивая вокальными данными, мимикой, пластикой тела, костюмом. Так что это все - командная работа.

- А как долго делать перевоплощающий грим?

- Все зависит от количества операций, которые необходимо сделать. Например, приклеить длинный нос и надеть парик с длинными волосами - это пара пустяков. А теперь представьте, что, например, нам надо сделать образ Эдди Мёрфи. Помимо того, что для него надо вручную сделать парик, работая над каждым волоском, потом необходимо еще самого человека всего выкрасить - поменять цвет кожи. То есть долго и кропотливо. Учитывается любая мелочь в образе: даже какие у персонажа ногти и какой перстень должен быть на каком пальце, на нанесение «татуировки» тоже может уйти несколько часов…

Как вы уже понимаете, над созданием образов работает целая команда - гримеры, специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Чужие голоса помогает скопировать педагог по вокалу Марина Полтева. Фирменная особенность проекта - уникальный пластический грим из силикона. Перед стартом сезона с лиц участников сняли слепки, на основе которых затем можно будет изготовить практически любую маску. В среднем грим накладывается в течение пяти часов, и все это время актерам нельзя разговаривать и двигаться.

Художник по пластическому гриму Антон Островский прочел небольшую лекцию, раскрыв некоторые секреты своей работы.

- Силикон очень мягкий, но он не сковывает какие-то движения или мимику, - говорит Антон. - Просто к нему надо немного привыкнуть. Силикон сам по себе подстраивается под температуру тела: он нагревается под температуру твоей кожи в течение часа или двух. Чем он теплее, тем он подвижнее… Обычно первый вопрос, который артисты задают на нашей первой встрече: «А это не отклеится, не упадет к ногам?» Сразу скажу: в процессе, во время номера ничего никогда не отваливается - это исключено! Конечно, мы объясняем участникам все нюансы, связанные с силиконовым гримом. Что же касается самих образов, то они все - сложные. Но время, которое мы затрачиваем на один образ, может быть разным. Например, на один нос может уйти от часа до двух! Почему-то некоторые зрители думают, что у нас, у художников по пластическому гриму, есть какой-то склад силиконовых масок разных артистов. Если мы, например, делаем Аллу Пугачеву - то у нас уже все для этого есть. Но это совершенно не так! Собирая весь образ, мы делаем маску под определённого артиста, который будет перевоплощаться в ту или иную звезду. Поэтому все тут очень индивидуально...

Александр Панайотов признается, что участие в проекте для него своего рода эксперимент.

- На самом деле это очень интересный процесс, - признается Саша. - У меня - очень хорошая визуальная память: я могу считывать даже какие-то небольшие мелочи и моменты и запоминать их для будущего образа. Женщину играть сложно. На каблуках пришлось поучиться ходить - ноги подкашивались. И я все время боялся упасть, потому что платье было в пол... Но чем сложнее образ, тем интереснее его делать!

- Образы все разные, - рассказывает Доминик Джокер. - Где-то приходиться скакать по сцене, где-то - наоборот, нужны статичность и вальяжность, что для меня непривычно. Я хочу здесь исполнить одно из своих желаний. Когда мне было лет 11, для меня был кумиром Богдан Титомир. Я брал в руки фен вместо микрофона и пел: «Делай, как я, делай, как я!» И вот у меня мечта - воплотить этот образ. Не знаю, будет у меня такой шанс или нет…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и Максима Ли