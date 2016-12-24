«Будьте мужественны, любите и будьте любимы!»

С Днем защитника Отечества настоящих мужчин поздравляют красавицы звезды

Есть особенный день в феврале, он знаком нам со школьной скамьи, а кому-то - с детского сада: когда все девочки поздравляют всех мальчиков с Днем защитника Отечества. И хотя сейчас над нами - мирное небо и враг не стоит у ворот, мы знаем: если придет беда и Отечество действительно потребуется защищать, эти мальчики наденут форму, возьмут оружие в руки и встанут на защиту. И если потребуется - отдадут свои жизни - за нашу страну, за наш дом и за этих девочек, которые их когда-то поздравляли и дарили свои скромные подарки…

«Спасибо всем тем, кто сейчас на службе»

- В нашей стране, историей доказано, мужчины и женщины умеют защищать Родину и семью. Невероятно смелые, мужественные и героические люди! - говорит актриса Мария Кожевникова. - Я хочу сказать спасибо всем тем, кто сейчас на службе, защищая наше государство, и вспомнить всех тех, кто отдал за нас свою жизнь. Скоро будет 100 лет этому празднику, он установлен в 1922 году. И хотя массово слова благодарности вы, наши защитники, слышите и читаете 23 февраля, я уверена, что большинство мысленно каждый день благодарит вас за службу, доблесть, за мирное небо над головой и за то, что рискуете каждую секунду своей жизнью, защищая Россию. Здоровья крепкого, удачи и побольше времени на любовь!

«Будьте благородными, искренними и надежными»

- Защитник - это тот, кто всегда прикроет твои тылы. Будьте благородными, искренними и надежными, чтобы ваша женщина могла обнажить перед вами не только тело, но и душу! - желает мужчинам телеведущая Анфиса Чехова. - Защищайте нас даже иногда от нас же самих. А мы будем любить вас, уважать, создавать комфортные тылы и рожать вам красивых детей!

«Мы отплатим вам верностью и преданностью!»

- Каждому мужчине - по достойной женщине! Каждой женщине - по защитнику! - желает актриса Анастасия Макеева. - Любите нас, обожайте нас - и мы отплатим вам верностью и преданностью! С праздником, наши любимые мужчины!

«Мы часто сами не знаем, чего от вас хотим»

- Парни! Знаете, мы часто сами не знаем, чего от вас хотим, - нам нужны единственность и забота, юмор, интеллект, талант, чутье и музыка в речи. А одновременно мы не против давно ушедшей культуры охотников за мамонтами, - говорит актриса Любовь Толкалина. - В глубине лично моей души вам отведена целая галерея! Вы - доказательство реальности бытия, и без вас его точно не может быть. Давайте вместе находить новые способы чувствовать и жить! Всех - с этим 23-м днем февраля!

«Спасибо вам за мир, который дарите всем нам!»

- Мужчины, с праздником вас! Оберегайте и защищайте нас. Помните, что если счастлива ваша девушка - счастливы и вы, и что даже самая сильная девушка нуждается в поддержке, защите и заботе, - говорит певица и теледива Ольга Бузова. - Еще хочу отдельно обратиться к тем, чья работа - держать нашу страну под надежной защитой. Это и наши храбрые военные-миротворцы - спасибо вам за мир, который дарите всем нам! А сейчас еще и наши врачи, защищающие страну от коронавируса. Да, коронавирус - тоже современная угроза, с которой идет борьба с первых дней.

«Будьте сильными, любящими и великодушными!»

- Дорогие наши мужчины - защитники, друзья, любимые! - обращается к представителям сильного пола актриса Елизавета Арзамасова. - Всё самое красивое и счастливое в жизни женщины происходит благодаря вам, вашими стараниями и усилиями. Вы и оберегаете, и вдохновляете, и радуете, и решаете наши большие и маленькие проблемы, и утешаете в неудачах, и возносите своими словами и поступками. Я поздравляю вас с праздником! Будьте сильными, любящими и великодушными! Мы любуемся этими вашими качествами... Общество к мужчинам предъявляет такие высокие требования, но по крупному счёту - вы становитесь супергероями, когда любите и любимы. Любви вам огромной! И обязательно всем нам - мира! Сердце сжимается от мысли, как многим приходится в буквальном смысле этот мир отстаивать ценой своего здоровья и жизни. Всем, кому выпадает эта тяжёлая ноша, хочется пожелать только одного: знания, что вас любят и ждут. Счастлива, что я знаю достойных и настоящих мужчин, на которых надо равняться, и которым хочется служить - всем сердцем и душой!

«Будьте счастливы, наши дорогие мужчины!»

- После того как я стала мамой, праздник, посвященный защитникам Отечества, для меня особенный, - делится певица Зара. - Думаю, каждая из нас хочет воспитать того, кто будет самым верным и надежным плечом, кто никогда не струсит и не сдаст назад, кто предан своему слову и делу, а главное - умеет любить и уважать. В этот праздник я чаще всего рассказываю своим сыновьям Данечке и Максиму о великом подвиге советского солдата, о тех, кто и сегодня с доблестью и честью защищает нашу страну. Удивительно, сколько важных воспоминаний из детства связано с 23 февраля. Это и любимые советские фильмы, и песни, и концерты, и всегда такие важные приготовления в школе... Мне хочется, чтобы этот день и сегодня объединял наши семьи за одним столом, где мы вспомним тех, кого уже не вернуть, и скажем слова благодарности тем, кто рядом. Будьте счастливы, наши дорогие мужчины!

Мария Иванова, фото Вадима Тараканова