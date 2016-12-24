В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Приоритетными вопросами обсуждения стали ход строительства новых и ремонт уже существующих сельских домов культуры, а также оборудование кинозалов в учреждениях культуры региона.

«Сельские дома культуры пользуются огромной популярностью. Мы находимся в постоянном диалоге с региональными властями и следим за дальнейшей судьбой данных объектов. Это в наших интересах, так как открытие новых и реставрация уже имеющихся площадок позволяют развивать творческие способности населения и выявлять таланты», - заявила Ольга Любимова.

В свою очередь, Артём Здунов поблагодарил Минкультуры России за помощь в строительстве объектов и отметил, что для Мордовии создание очагов культуры на селе - важное направление деятельности. «Наряду с созданием в сельских районах республики социально-экономической инфраструктуры, условий для работы сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских предприятий важнейшим вопросом остается высокий уровень востребованности населением услуг в сфере культуры и сохранения национально-культурных традиций. Здесь помощь Министерства культуры России для нас очень важна», - отметил врио Главы Мордовии.

В этой связи региональные власти попросили о поддержке федеральным министерством планов по капитальному ремонту, строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений республики.

Кроме того, на встрече рассматривались перспективы оборудования кинозалов в учреждениях культуры муниципальных районов. Артём Здунов отметил, что площадки пользуются популярностью у населения, и заявил о готовности участвовать в конкурсном отборе. Так, с 2015 года Фондом кино на конкурсной основе реализуется программа по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах России численностью жителей менее 500 тысяч человек. В результате в период с 2015 по 2020 год были выделены средства на переоборудование 9 кинозалов в республике. В текущем году подана заявка на переоборудование еще 5 кинозалов. «Важно, чтобы кинозалы после открытия не пустовали и успешно функционировали», - подчеркнула министр культуры.