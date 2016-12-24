Поэтический вечер «Пара мяльса фкя-фкянь сельмос ванода» в МРМИИ им. С.Д.Эрьзи

Культура

Встреча приурочена к Международному дню родного языка.

17 февраля в 16:00 в рамках мероприятий, посвященных Международному дню родного языка, состоится поэтический вечер на одном из национальных языков Мордовии – мокшанском. «Пара мяльса фкя-фкянь сельмос ванода» (мокш. «С добротой смотрите друг на друга») соберет под сводами Музея мордовской народной культуры молодых авторов, членов творческого объединения мокшанской молодежи.

В программе:

- презентация новых произведений и сборников стихов;

- декламация литературных произведений из творческого наследия известных мордовских поэтов;

- чаепитие.

Подобные встречи стали доброй традицией. Все желающие могут принять участие в поэтическом вечере. Справки по телефону: 8 (8342) 24-67-94.

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