Поэтический вечер «Пара мяльса фкя-фкянь сельмос ванода» в МРМИИ им. С.Д.Эрьзи

Каша из полбы для лидера Мордовии
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
Встреча приурочена к Международному дню родного языка.
17 февраля в 16:00 в рамках мероприятий, посвященных Международному дню родного языка, состоится поэтический вечер на одном из национальных языков Мордовии – мокшанском. «Пара мяльса фкя-фкянь сельмос ванода» (мокш. «С добротой смотрите друг на друга») соберет под сводами Музея мордовской народной культуры молодых авторов, членов творческого объединения мокшанской молодежи.
В программе:
- презентация новых произведений и сборников стихов;
- декламация литературных произведений из творческого наследия известных мордовских поэтов;
- чаепитие.
Подобные встречи стали доброй традицией. Все желающие могут принять участие в поэтическом вечере. Справки по телефону: 8 (8342) 24-67-94.
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