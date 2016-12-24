В Мордовии пока не видят оснований для смягчения антиковидных ограничений

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 февраля провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 в республике замедляется, ситуация постепенно стабилизируется: количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения опустилось ниже 70, продолжает освобождаться коечный фонд. Почти в 2 раза сократилось число амбулаторных пациентов с легкими формами COVID-19 и подозрением на него. Сейчас предстоит оперативная работа по возвращению лечебных учреждений к плановому режиму деятельности и восстановлению объемов специализированной медицинской помощи.

Особое внимание руководитель республики обратил на проведение вакцинации и обеспечение лекарственными препаратами амбулаторных пациентов. Как доложили ответственные лица, проблем ни с тем, ни с другим в настоящее время нет. Первые две партии вакцины от коронавируса израсходованы полностью, в работе уже третья - в количестве 5040 комплектов. Все желающие могут записаться на прививку на портале Госуслуг, а в случае отсутствия свободных слотов оформить лист ожидания. Врио Главы Мордовии особо отметил: Минздраву республики и главам муниципальных образований необходимо продолжить контроль за вакцинацией приоритетных групп населения – граждан 65+, людей с хроническими заболеваниями, а также медицинских работников, работников образования и социальной сферы.

При этом, как было подчеркнуто, оснований для смягчения действующих в республике ограничений пока нет. Более того, тем людям, кто уже переболел коронавирусом, не стоит расслабляться раньше времени.

«Как подтверждают медики, при определенном течении болезни может быть и повторное заражение, - сказал Артём Алексеевич. – Мы видим: кто-то получает антитела после болезни, кто-то – после вакцинации, а у некоторых организм просто не реагирует и не вырабатывает их. Поэтому если даже человек переболел – надо продолжать соблюдать масочный режим, к тому же полтора-два месяца, как показывает практика, иммунитет ослаблен очень сильно, есть подверженность другим заболеваниям, в том числе вирусным, и даже более опасные болезни могут присоединяться к этому. Обо всем этом люди должны знать».