Жители Мордовии смогут проголосовать за объекты для благоустройства на единой онлайн-платформе

В 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на конкурсной основе планируется благоустроить несколько объектов в разных районах республики.

Какие именно территории преобразятся в итоге, граждане будут решать в ходе онлайн-голосования, специально для которого разработан сайт. Позже они смогут проголосовать и за дизайн будущих проектов.

Кстати, жители Саранска уже определили территории, которые будут представлены на голосовании. Это сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина-Комарова, бульвар Эрьзи и набережная р. Саранки.

Проект является всероссийским, поэтому сроки голосования будут едиными – с 26 апреля по 30 мая этого года.

«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства, – заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. – Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через «Госуслуги», также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона».

Сделать свой выбор cмогут все граждане России в возрасте от 14 лет по месту прописки. Главные преимущества платформы – прозрачность и доступность голосования. Отдать свой голос можно не выходя из дома, что особенно актуально во время эпидемии коронавируса.

«Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении, – сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. – Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через «Госуслуги» – самый надежный способ, а также регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов».

К информированию граждан о работе онлайн-платформы подключатся волонтеры Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. Их можно будет встретить в МФЦ, торговых центрах и других общественных местах. Волонтеры, оснащенные планшетами для голосования, помогут всем желающим сделать свой выбор в пользу того или иного объекта.