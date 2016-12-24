Побег в Пензу

14-летнюю саранскую школьницу отыскали за 150 километров от родного дома благодаря внимательности неравнодушного таксиста

Много шума наделала на прошлой неделе история с исчезновением 14-летней саранской школьницы и последующим ее обнаружением в 150 километрах от родного дома. 2 февраля после окончания уроков в школе № 17 девочка не пришла домой. Более того, она даже не ночевала дома, чего раньше никогда не случалось. Родители забили тревогу и обратились в полицию. К поискам пропавшей немедленно подключились правоохранители, волонтеры из организации «Поиск 13-й регион», по социальным сетям были распространены ориентировки с приметами школьницы. И уже через несколько часов ее удалось обнаружить в соседней Пензе. Туда девочка добралась на машине такси, водитель которой 28-летний Алексей Еремин и смог опознать в пассажирке юную беглянку.

Днем 3 февраля водитель такси «222-222» Алексей Еремин получил очередной заказ на поездку от больницы по ул. Л. Толстого. И уже подобрав пассажирку, он с удивлением узнал, что конечная точка маршрута путешествия юной барышни находится не в Саранске, а за 150 километров - в соседней Пензе. Удовольствие не из дешевых (1700 рублей), но парень решил не делать поспешных выводов - если едет, значит, так требуется. И уже по пути в Пензу Алексею на телефон поступило сообщение от жены, что в социальных сетях ищут пропавшую в Саранске школьницу. Получив пересланное фото девочки в школьной форме, таксист попытался сопоставить его с внешними данными пассажирки. Но та на заднем сиденье уткнулась носом в планшет, а верхняя одежда еще больше осложняла опознание. Разглядеть барышню он смог только при расчете за поездку в пункте назначения. Алексей сразу же понял, что это именно та пропавшая саранская школьница. Теперь оставалось сообщить о беглянке в экстренные службы и не упускать ее из вида.

Когда девочка направилась в магазин, Алексей связался с полицейскими и потом наблюдал за передвижениями школьницы с расстояния. Саранская путешественница, между тем, общалась с кем-то при помощи голосовых сообщений и бродила по ближайшему двору, свалив свои сумки на лавочке. Вскоре появились сотрудники полиции, посадили девочку в служебную машину и увезли. Таким благополучным образом закончились поиски юной беглянки, с которой в чужом городе за сотню километров от родного дома могло произойти все что угодно.

По имеющимся данным, девочка воспитывается в благополучной многодетной семье и ранее не предпринимала столь радикальных действий. Возможно, причиной конфликтного поведения могло послужить решение родителей ограничить пользование мобильным телефоном, который школьнице дома стали выдавать только на строго определенное время. Причина таких мер - упавшая успеваемость в школе. Сейчас с найденной беглянкой работают психологи.