Сделки c «поощрением»

Репортер

Начальника отдела завода поймали на откатах на 2 миллиона рублей

6 февраля Ленинский суд Саранска избрал меру пресечения 45-летнему начальнику службы снабжения ООО «КЗ «Цветлит» Николаю Спирину. Его заподозрили  в коммерческом подкупе на внушительную сумму в 2 миллиона рублей. Правда, эти преступные эпизоды были выявлены правоохранителями на прежнем месте работы Спирина, когда он трудился начальником коммерческого отдела предприятия «Эм-Кабель».

По данным следствия, начальник отдела «Эм-Кабеля» так успешно лоббировал на своем заводе интересы фирм из Подольска и Москвы, что от представителей этих фирм ему в «благодарность» перечислялись сотни тысяч рублей. Схема такого теневого сотрудничества стара, как история взяток, - иногородние партнеры благодаря Спирину получали преимущество при поставках своей продукции на «Эм-Кабель» и могли не беспокоиться о своевременной оплате по договорам. За это начальнику отдела на саранском заводе полагалось «вознаграждение». Правоохранители насчитали, что с 2017-го по начало 2019 года Николаю Спирину в виде «откатов» поступило на банковские карты свыше 2 миллионов рублей. Одно из предприятий раскошелилось на 750 тысяч, второе «услуги» «благодетеля» оценило в 1,3 миллиона рублей. Эти закулисные финансовые отношения раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РМ.

В отношении Николая Спирина было возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Следствие не исключает, что он может быть причастен и к другим эпизодам коррупционных преступлений. Список поставщиков у «Эм-Кабеля» отнюдь не ограничивался только двумя фирмами, которые засветились с откатами начальнику отдела.  Поэтому география коррупционных сделок Спирина имеет все шансы заметно расшириться вместе с размером незаконно полученных «премиальных».

В суде Николай Спирин признал причастность к преступлениям. Подозреваемого отправили под домашний арест, который он будет отбывать в собственном доме в поселке Николаевка.

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