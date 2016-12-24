5 лет колонии за вымогательства с таксистов

В Саранске вынесли приговор 35-летнему Вячеславу Сарайкину, который вымогал у саранских «бомбил» от 3 до 50 тысяч рублей ежедневно. Его признали виновным в совершении 15 эпизодов преступлений по статье «Вымогательство».

Свой «бизнес» Вячеслав Сарайкин «открыл» еще в начале 2019 года и на протяжении 11 месяцев держал в страхе многих частных перевозчиков, промышлявших на автовокзале республиканской столицы. Жертвам принудительных «отчислений» он угрожал серьезно подпортить здоровье, повредить автомобиль или вовсе сжечь «тарантайку».

Встретить услужливых частников на автовокзале Саранска можно в любой день. Мужчины предлагают доставить к нужному месту «быстро и с комфортом». Правда, за ЧП в дороге они не несут никакой ответственности, ведь по факту передвигаются на личном авто без необходимых документов, разрешающих «таксовать». Однако желающих воспользоваться их услугами немало, поэтому частный извоз - неплохой способ заработка. За эту возможность, как утверждают правоохранители, Сарайкин и решил взимать своеобразную «пошлину». При этом в разговоре с «данниками» нередко использовалась «чисто конкретная» стилистика общения «братков из 90-х».

Заплатить Сарайкину за «место под солнцем» можно было двумя способами: либо отдавать ежемесячно от полутора до 5 тысяч рублей, либо заплатить разово сразу 15-50 тысяч рублей. Шестеро извозчиков, не пожелавших рисковать своим здоровьем и имуществом, были вынуждены принять эти разорительные условия. Раскрыть вымогательство удалось сотрудникам межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РМ.

Интересной деталью в этом деле стало упоминание Сарайкиным криминального авторитета - якобы мужчина вымогал деньги не для себя, а чтобы помочь одному из сидельцев Дубравлага. Вот только позже он пояснил, что деньги тратил на личные нужды, и заявил, что никого в колонии «не греет». Свою вину в суде он так и не признал.

По приговору суда Вячеславу Сарайкину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.