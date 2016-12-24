Звездные сердца, полные любви

Этот праздник - День всех влюбленных - пришел к нам не так давно, но уже прочно обосновался в нашей жизни. У всех этот день проходит по-разному: кто-то говорит кому-то теплые слова, кто-то дарит «валентинку» в знак своих чувств, а кто-то - заветное колечко, а к нему в придачу - руку и сердце… И знаменитости здесь отличаются от «простых смертных» лишь тем, что у них вся жизнь - на виду, что за ними следят миллионы глаз. Кто-то этим пользуется в своих корыстных целях, и для них День всех влюбленных - лишний повод попиариться, изобразить чувства, которых на самом деле нет. Но мы сейчас - не о таких, а о тех, кто влюблен по-настоящему. К счастью, в российском шоу-бизнесе, кинематографе и на ТВ много красивых влюблённых пар.

От «Больших гонок» - до большой любви

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в прошлом году отметили десятилетие своего брака. Красивая свадебная церемония и венчание прошли в Москве. А познакомилась пара еще в 2005 году на съёмках программы «Большие гонки». Правда, тогда Наталья Подольская только рассталась со своим молодым человеком и не собиралась в ближайшее время заводить какие-либо романы, а Владимир Пресняков был еще официально женат на дизайнере Лене Ленской. Владимир смог завоевать сердце рыжеволосой красавицы, и теперь их крепкому браку можно позавидовать, а чувства даже спустя время не угасают.

- Любовь ни на что нельзя менять! - утверждает Наталья Подольская. - Мне повезло в жизни иметь вот такую сильную любовь, и я молюсь, чтобы ничто и никто никогда ее не разрушил. Могу сказать, что я люблю Володю бесконечно, он - мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без него!

Надо сказать, что по удивительному совпадению их старший сын Артемий родился в годовщину свадьбы. Вместо того, чтобы праздновать пятилетие, супруги уехали в роддом.

- Когда мне сказали, что срок рожать - 13 июня, я очень мечтала и просила, чтобы Тёма родился именно пятого - подарком для нас в день свадьбы! - вспоминает певица. - Так и случилось. Родила сама. Говорят, мало просто чего-то желать - надо правильно загадывать своё желание. В данном случае у меня получилось!

Осенью прошлого года в семье родился второй долгожданный сын, которого назвали Иваном. Не исключено, что на достигнутом пара не остановится.

- Я просто хочу, чтобы Пресняковых было как можно больше! - смеется Наталья Подольская.

Жена из ломбарда

Для Влада Топалова и его супруги Регины Тодоренко прошедший год тоже был весьма насыщенным. Сначала оба участвовали в шоу «Маска» на НТВ: Регина была в жюри, а Влад выходил на сцену в маске Панды. Потом оба приняли участие в проекте уже другого телеканала «Ледниковый период», и оба катались в этом шоу, но с другими партнерами. Правда, были и сложности, которые они перенесли тоже вместе. Неосторожные высказывания Регины о насилии в семье имели большой резонанс. И многих возмутила ее фраза о том, что «жертва сама виновата». Артистку даже лишили титула «Женщина года». Влад всячески поддерживал свою супругу, а сама Регина нашла в себе силы извиниться за свои слова - и не просто извиниться, а тщательно изучить ситуацию, понять, что была не права, и даже снять документальный фильм об этой проблеме.

Что касается самой пары, то хотя вместе они всего несколько лет, но за это время они стали одной из самых ярких супружеских пар. А познакомились они во время репетиции спектакля «Заложи жену в ломбард», где оба играли главные роли. Кстати, свой роман они первое время скрывали. А потом стало известно, что Регина в положении, и вскоре на свет появился их сын Михаил, которому сейчас два года.

- Семья - это действительно огромный труд, но такой приятный! - говорит Влад Топалов. - Я благодарю Бога за свою семью каждый день - за все трудности, за все «недопонимания» и споры. За разные взгляды, разные настроения... Всё это - обалденное путешествие, в которое мы каждый раз отправляемся вместе. И это становится всё легче, интереснее и приятнее. Как же это важно - разговаривать и уметь слушать. И не чтобы ответить, а чтобы просто услышать. Моя жена - мой самый лучший, самый близкий и самый любимый человек на планете! И мой самый верный и преданный соратник и друг. Впереди, может, много сложного, и я не знаю, что нас ждёт. Но сегодня я благодарен судьбе за то, что мы вместе!

Регина старается поддерживать супруга и уверена, что если встретятся на пути какие-то трудности, то они смогут их вместе преодолеть.

- Нашему браку - всего лишь три года, и во многом наши мнения расходятся, но обоюдное желание каждый день создавать любовь движет нами, - делится с нами Регина. - Мы просто любим друг друга!

От этих чувств тает лед

Еще один знаковый роман, о котором много говорили в прошлом году, - отношения Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Сначала, прошлым летом, совершенно случайно стало известно о том, что пара встречается: кто-то заметил их вместе в одном из столичных кафе. Комментировать свои отношения пара не торопилось, но стало понятно, что все серьёзно, они уже давно вместе. А на съемках все того же «Ледникового периода», где Илья Авербух является продюсером, Лиза Арзамасова всегда сидела в зале, наблюдая за тем, как работает ее любимый человек. А первые совместные фотографии у себя в социальных сетях Лиза опубликовала в день их свадьбы - в декабре прошлого года. Но опять же - никаких комментариев, а только множество самых добрых пожеланий от поклонников Арзамасовой и Авербуха.

В небольшое свадебное путешествие супруги отправились в Сочи. Там им удалось покататься на лыжах и насладиться солнцем и морским зимним воздухом…

Любовь нашла их в Стамбуле

Для Стаси Милославской и Александра Петрова прошлый год тоже был знаковым. На экраны вышел фильм «Стрельцов» - тот самый, где оба сыграли главные роли и на съемках которого они познакомились. Хотя, как признавались потом актеры, настоящие чувства возникли не во время работы над кинолентой, а год спустя, когда совершенно случайно встретились в… Стамбуле! Стася Милославская отмечала в этом городе свой день рождения, Саша Петров поздравил актрису по телефону - и выяснилось, что он тоже с друзьями в этом городе. Вечером они уже все вместе отмечали праздник. Так начинался их роман. Правда, они тоже не сразу о нем рассказали общественности. И хотя на премьеры приходили вместе, на красной дорожке всегда были поодаль друг от друга. И только в прошлом году Александр Петров у себя на странице в одной из социальных сетей опубликовал фотографию Стаси Милославской и коротко подписал: «Люблю».

О личной жизни артист говорить не любит, и он сам признавался в этом.

- Личную жизнь оберегаю. Зачем про это говорить? Даже несмотря на публичность, все личное - твой дом, твою семью, друзей - нужно беречь и не выставлять напоказ...

Но для того, чтобы понять, как любит Александр Петров Стасю Милославскую, и говорить ничего не нужно - достаточно только посмотреть на эту пару и на их трогательные отношения…

Яна Невская, фото Вадима Тараканова