Леонид Якубович: «Критика для меня - удивительная вещь»

Каждую пятницу Леонид Якубович больше часа маячит перед лицом миллионов россиян. И это продолжается уже 30 лет! И суть передачи вроде бы предельно проста: крути барабан, угадывай буквы и выигрывай призы. Или проигрывай - если не угадаешь. По идее это всем этим миллионам уже давно должно было надоесть. Но парадокс в том, что - никак не надоедает! А знаете, в чем секрет? Да в том, это эту самую программу ведет именно он - Леонид Якубович. Поставь любого другого - и капитал-шоу «Поле чудес» давно бы уже приказало долго жить - как это случалось уже много раз с такими же рейтинговыми программами. А он, наоборот, стал за все это время родным и близким, и эти миллионы телезрителей ждут каждую неделю пятницы не для того, чтобы посмотреть, кто что выиграет на этот раз, - а чтобы снова повстречаться с добрым и интересным дядечкой (а для кого-то дедушкой) Леонидом Якубовичем.

Год успехов и потерь

- Леонид Аркадьевич, прошедший год для вас был полон событий…

- Да, это так. Я жил прошедший год, как и все предыдущие. И вдруг неожиданно стали наслаиваться замечательные события в моей жизни, которые свалились прямо-таки мне на голову. Мой юбилей - 75 лет - цифра, которую я не понимаю и не знаю, о ком идет речь. Потом - 30 лет программе «Поле чудес», и я тоже не понимаю: как? неужели столько времени уже прошло?! Потом я выпустил свою вторую книгу «Плюс-минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни» - это отдельный разговор… Еще я дебютировал в МХАТ им. Горького в очень серьезной постановке «Лавр», где сыграл одну из ролей… Так что - все замечательно и хорошо!

- Как складывается ваша жизнь с поправкой на пандемию?

- Складывается таким образом, что я не могу никого подвести. Я не могу не ходить на съемки передачи - это исключено. Я не могу не пойти на спектакль, на репетицию - это тоже исключено. Конечно, я тревожусь, потому что с течением времени я все глубже и глубже понимаю, насколько все это опасно. Огромное количество людей выкарабкивается - слава Богу - но четырех близких мне людей я потерял. И это просто рухнуло мне как-то, как кирпич на голову! Это не то что вот - длинная болезнь, и все понятно… А тут - резко: неделя - и нет человека!.. Мы живем в новом уже году, но все равно не можем привыкнуть - хотя бы по той простой причине, что мы не понимаем ни черта, что это такое! Это жутко тревожно… Ходить в маске и перчатках надо, но это как-то противоестественно, честное слово!.. Я сделал первую прививку от коронавируса, уже совсем скоро подходит срок сделать вторую вакцинацию, а дальше видно будет...

- Какое самочувствие было после прививки?

- Совершенно ничего: ни температуры, ни головной боли, ни чего-то другого. Я даже не почувствовал сам укол…

«Поздравлялки» еще ждут

- В конце прошлого года вы выпустили книгу - я бы сказала, что она автобиографическая. Там много интересных рассказов…

- Я не собирался писать автобиографию, но настояли в редакции. Я просто совершенно не понимаю, кому это интересно. Но издательство настояло - и неожиданно две печатные страницы превратились неизвестно во сколько! Я писал и писал - и дописал до того момента, как я пришел работать на телевидение. Об остальном писать бессмысленно, потому что тут про меня и так все всё знают. И даже более того: обо мне знают даже больше, чем я сам! Я с большим удивлением читаю в интернете про то, что со мной в жизни не происходило никогда. Но интересно открывать для себя что-то новое… (Смеется.)

- Кстати, а много правок было внесено в вашу книгу редакторами?

- Я не люблю редакторского вмешательства: когда-то что-то переделывают и правят. Но в этот раз все было хорошо, с моим текстом работали очень аккуратно. А вот воспоминания о других проектах - с правками - у меня есть. Особенно остро для меня это проявилось, когда по моей повести был снят фильм «Дедушка моей мечты». Сначала я чуть не убил Аркадия Инина, который стал мне объяснять, как пишется сценарий для кино, и кусками выдергивали дорогие для меня вещи. А потом мы вдвоем с Ининым чуть не убили режиссера Александра Стриженова, который вообще все исправил и сказал: «Все, что вы написали, можно выразить одним взглядом»… (Смеется.)

- Я знаю, что сейчас идет разговор еще об одной книге, которую надо выпустить. Многое не вошло в эту?

- В эту книгу не вошло, наверное, больше половины того, что написано. Например, не вошли, как я их называю, «поздравлялки». Очень много лет по поводу любого праздника - дня рождения и прочих - я писал поздравления. Они очень забавные, смешные и очень личные. И к каждому подобному поздравлению, если мы их решим издавать, придется писать преамбулу: кому, почему, по какому поводу, и так далее... У меня были милейшие взаимоотношения с Левушкой Дуровым, с которым нас связывало поразительное товарищество. Я не знаю, как Бог складывал, но это было каждый раз: когда он попадал в больницу, открывалась дверь в его палату - и входил я еще до того, как приходил его лечащий врач. И мы хохотали по этому поводу невероятно, он был смешливым человеком. И я ему писал гигантские письма в стихах. И он хохотал, ему это жутко нравилось. Их было очень много, и они сохранились у Кати, его дочери... Или, когда Мишка Задорнов заболел тяжело, я ему написал огромное послание в стихах, и когда ему его передали - он был в восторге совершенном! Для меня все это очень дорого...

Великое дело - дневник

- Легко было вспоминать о событиях прошлого?

- Единственное, о чем я жалел, - что не вел дневник всю свою жизнь. Не мог заставить ни дочь, ни сына. Это очень печально. Это я всем говорю: и пишущим, и не пишущим. Настанет время, когда в старости в какой-нибудь комнате человек сядет у камина, нальет себе бокал вина и будет мучительно вспоминать, что с ним было. Это как всполохи: - возникает - и исчезает... И очень жалко, что потом, с возрастом, вылетают из памяти какие-то фамилии, даты… Что-то такое ты помнишь, но где это было, с кем это было и что грело тогда душу - нет… Дневник - это великое дело. Но для этого надо исключить лень-матушку. Я бы в школе этому учил: каждый день по строчке писать о том, что с тобой было. Неважно: кто-то хорошее слово сказал или дурное, что-то случилось, что-то нашел, что-то потерял... И из этого складывается жизнь.

- Стихи легче писать?

- Я не знаю, как это происходит: вдруг неожиданно всплывает первая фраза!.. Было время, когда я года два в шесть утра просыпался - и за 15 минут каждый день писал посвящение тому или иному событию. Я нашел календарь каких-то забавных праздников, которые, как оказалось, существуют, и я каждый раз писал по этому поводу поздравление и рассылал всем друзьям. И доигрался до того, что если я пропускал день или два - мне стали писать: «Где? Где продолжение?!!».

Творчество - тонкая штука

- Как к критике относитесь?

- Критика для меня - удивительная вещь. Она может быть как, позитивной, так и наоборот - но она всегда должна быть конструктивной. И я любой разговор воспринимаю как конструкцию, которая складывается из «я предлагаю - и поэтому я могу отвергать». Если первой части не существует, то я не воспринимаю это вообще. Люди, которые в своей жизни не сделали ничего хорошего, могут бухтеть сколько угодно - меня их мнение не интересует. Я когда-то раз и навсегда решил для себя, что это так, потому что я прочитал критические заметки Натальи Крымовой (театровед, театральный критик - прим. авт.). Она никогда ничего не писала просто так - даже если она отрицательно о чем-то отзывалась, всегда предлагала свое мнение. Оно, может быть, спорное - но оно существует! Но для этого надо быть профессионалом. А просто критиковать может каждый. Простой пример: вы мне говорите название спектакля, кто действующие лица и примерно сюжет - и мне достаточно часа, и я напишу разгромную рецензию, я раскатаю этот спектакль в хлам, немедленно! И все поверят, что это так. А вот положительного я ничего не смогу написать. Надо быть в теме, надо ходить на этот спектакль с разными составами, смотреть, как он работает в разных ситуациях, - и тогда я смогу написать, почему он мне нравится. А чтобы написать о том, что не нравится, не надо никуда ходить. Мне не нравится - и всё!.. Творчество - невероятно тонкая штука. Есть люди, которые ко всему относятся легко, есть люди, которые плевать на все это хотели, а есть люди, которым можно поломать внутренний мир, особенно когда пишут гадости. Это ведь не пощёчина, на которую можно ответить немедленно и сейчас же…

- А сами критикуете?

- Я сам никогда ничего не ругаю просто так. Иногда долго думаю, иногда даже могу промолчать... Знаете, советы надо давать тем, кто в них нуждается. Это касается и взаимоотношений со своими детьми. Даже когда с ними разговариваю - если я не могу ничего предложить, то я ничего не буду говорить, я промолчу. Иначе это неуважение и это бессмысленно - я так к этому отношусь...

- Какие проекты у вас сейчас в работе?

- В работе у меня два телевизионных проекта. Пока не буду раскрывать, потому что не знаю, что из этого получится. И есть несколько предложений в кино и в театре... Жизнь идет, нормально всё... Дай Бог только, чтобы мои все были здоровы, - и мне больше ничего не надо… Все остальное приложится…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова, Руслана Рощупкина и Максима Ли