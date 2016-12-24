Об участии регионов в реализации мероприятий Года науки и технологий

Данную тему обсудили в Москве на втором заседании президиума оргкомитета по проведению Года науки и технологий. В нем приняли участие вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник Президента России Андрей Фурсенко и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В ходе встречи были организованы рабочие группы по каждому направлению реализации плана, включая международное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом и молодежными организациями, продвижение тематических событий в обществе.

Напомним, что 2021 год в нашей стране объявлен Годом науки и технологий. Основу плана мероприятий составляют события федерального масштаба, которые будут тиражироваться в регионах. Уже запланировано около 70 мероприятий. Больше половины из них пройдут в формате тематических форумов, выставок, научно-практических конференций международного, всероссийского и регионального уровней. Ожидается, что к участию будет привлечено не меньше 50 млн человек.

Сейчас организаторы составляют план событий с учетом достижения национальных целей, поставленных Владимиром Путиным. Как сообщает Министерство науки и высшего образования РФ, от вузов, исследовательских институтов, органов власти и общественных организаций уже поступило больше 8 тыс. предложений по формированию плана. Все инициативы рассматриваются.

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах, – заявил Дмитрий Чернышенко. – У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее – повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача – отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые».

Александр Сергеев также предложил организовать в регионах пространства науки и технологий, где ученые и промышленники, добившиеся успехов в продвижении своих открытий, смогут контактировать и обмениваться опытом.