В Мордовии свыше половины комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме

«Саранск - Темников - Санаксарь»
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Как сообщает УГИБДД МВД по РМ, в республике уже свыше половины комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме. Сегодня штрафы выносятся на основании данных со 117 установок.
В результате заметно выросло количество штрафных «приветов» автовладельцам - только за январь этого года по результатам работы комплексов в Мордовии возбуждено свыше 8 тысяч дел об административных правонарушениях, исполнено свыше 6 тысяч постановлений.
Напомним, восстановить в полной мере работоспособность комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД правительству республики поручил Врио Главы РМ Артём Здунов.
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