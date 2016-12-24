В Мордовии свыше половины комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме

Репортер

Как сообщает УГИБДД МВД по РМ, в республике уже свыше половины комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме. Сегодня штрафы выносятся на основании данных со 117 установок.

В результате заметно выросло количество штрафных «приветов» автовладельцам - только за январь этого года по результатам работы комплексов в Мордовии возбуждено свыше 8 тысяч дел об административных правонарушениях, исполнено свыше 6 тысяч постановлений.

Напомним, восстановить в полной мере работоспособность комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД правительству республики поручил Врио Главы РМ Артём Здунов.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Всем миром

Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев

«Тут в миллиардах считать надо!»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств

НЕ молоко

Артём Здунов поручил правительству РМ исключить некачественные продукты при госзакупках для социальной сферы

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу