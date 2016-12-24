В Мордовии свыше половины комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме

Как сообщает УГИБДД МВД по РМ, в республике уже свыше половины комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД работают в штатном режиме. Сегодня штрафы выносятся на основании данных со 117 установок.

В результате заметно выросло количество штрафных «приветов» автовладельцам - только за январь этого года по результатам работы комплексов в Мордовии возбуждено свыше 8 тысяч дел об административных правонарушениях, исполнено свыше 6 тысяч постановлений.

Напомним, восстановить в полной мере работоспособность комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД правительству республики поручил Врио Главы РМ Артём Здунов.