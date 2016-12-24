В Мордовии по факту ДТП с двумя погибшими проводится проверка

4 февраля в 08:25 на автодороге сообщением «Саранск-Сурское-Ульяновск» произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека. На 37 километре трассы столкнулись четыре автомобиля - «Киа», «Камаз», «Чери» и «Ман».

В результате ДТП на месте погибли водитель автомашины «Киа» и следовавший с ним в качестве пассажира мужчина.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.