В Мордовии по факту ДТП с двумя погибшими проводится проверка

Всем миром
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
4 февраля в 08:25 на автодороге сообщением «Саранск-Сурское-Ульяновск» произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека. На 37 километре трассы столкнулись четыре автомобиля - «Киа», «Камаз», «Чери» и «Ман».
В результате ДТП на месте погибли водитель автомашины «Киа» и следовавший с ним в качестве пассажира мужчина.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют
Мордовия и Нижегородская область будут сотрудничать в сфере развития паломническо-туристических кластеров
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание с членами правительства по развитию строительной отрасли
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики