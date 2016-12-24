Условный срок для «азартных деляг» 

На прошлой неделе шестеро жителей Мордовии, обвинявшихся в незаконной организации и проведении азартных игр, услышали приговор. Сеть подпольных игровых заведений в столице Мордовии накрыли еще летом 2019 года.

Перед судом ответ держали Вячеслав Белоглазов, его пасынок Федор Парежев, Азер Гулушов, Николай Пронин, Петр Сафронов и Алексей Куликов. По версии следствия, с марта 2016 года и до середины 2019-го дельцы арендовали несколько нежилых помещений в Саранске, где обустроили нелегальные игорные клубы со штатом администраторов и охранников. Причем число точек азарта постоянно увеличивалось вместе с прибыльностью бизнеса. Правда, в суде удалось установить лишь нижнюю планку теневых доходов, позволявших дельцам безбедно существовать.

Расширению подпольной экспансии положила конец масштабная спецоперация силовых структур с обысками и задержаниями подозреваемых - в игорных заведениях были изъяты десятки игровых автоматов и терминалов, телефоны, СИМ-карты, банковские карты, деньги и оружие. Оригинальным образом пытался укрыться от правоохранителей один из управляющих нелегальными клубами - Вячеслав Белоглазов. Из окна своего особняка по улице Ушакова мужчина увидел машины полиции и вооруженных людей в масках и тут же спрятался в специально оборудованной в доме потайной комнате. Однако опытные бойцы спецподразделений нашли его и там, вытащив из каморки, дверь в которую была замаскирована под книжную полку.

- Давайте не будем кривить душой: задержанные - всего лишь рядовые исполнители, - заявил в суде сразу после спецоперации один из адвокатов «игривых товарищей». - Это не их заведения. Настоящие организаторы, которые получали основную прибыль, никогда не будут установлены.

Впрочем, свою вину в совершенном преступлении обвиняемые признали довольно быстро. В итоге на январском заседании Ленинский суд выписал всем условные сроки, наибольший из которых в два с половиной года достался одному из организаторов - Азеру Гулушову.

Второй «рулевой» подпольных клубов - Вячеслав Белоглазов - в июне 2017 года стал участником резонансного ДТП. В километре от села Болотниково Лямбирского района на дороге столкнулись хетчбек «Ниссан Тиида» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер» Белоглазова. В аварии погибли двое детей, находившихся в небольшом хетчбеке. За рулем «Ниссана Тииды» был уроженец Мордовии Андрей Чиряскин. Мужчина привозил детей и жену погостить к родственникам в село Симкино Большеберезниковского района. Недалеко от села Болотниково его внезапно ослепил двигавшийся навстречу джип «Тойота Ленд Крузер», которым управлял Вячеслав Белоглазов. Ослепленный водитель «Ниссана» надавил на педаль тормоза - на скользкой дороге машину занесло и развернуло боком, так что авто оказалось на встречке. Среагировать на такой маневр водитель джипа не смог и на скорости врезался в «Ниссан». Удар был настолько сильным, что «Тииду» разорвало на две части. В машине сработали все подушки безопасности, однако спасти пассажиров, находившихся на заднем сиденье, они не смогли. Как раз там ехали 11-летний сын и 13-летняя дочь Чиряскиных. Дети получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. Тяжелые травмы получила и мать - 28-летняя Екатерина Чиряскина. Сам Андрей Чиряскин серьезно не пострадал. В свою очередь, у «крузака» была разбита вся передняя часть. В джипе помимо водителя Вячеслава Белоглазова ехали его супруга и сын. К моменту приезда полицейских все они уехали с места ДТП - их «эвакуировали» с места аварии родственники.

Связаться с водителем внедорожника полицейским удалось только утром следующего дня. Белоглазов прибыл в полицию около 10 часов утра. С собой он привез видеорегистратор и передал запись аварии сотрудникам правоохранительных органов. Вячеслав заявил полицейским, что не виновен в аварии. «Вина в аварии полностью лежит на водителе «Ниссана». Его машину занесло и выбросило на мою полосу». Белоглазов уверял, что водитель «Ниссана» ехал с огромной скоростью и не справился с управлением.

А свое бегство с места ДТП он объяснил так: «Сын и жена были сильно перепуганы, кроме того, они получили травмы в аварии, и нужно было срочно отвезти их в больницу. Сам я тоже находился в шоковом состоянии. Сразу после ДТП не решился посмотреть, что произошло с людьми в «Ниссане», поскольку думал только о том, как бы поскорее доставить близких к медикам. Зачем забрал с собой видеорегистратор? Его могли украсть, и потом я бы не доказал, что не виноват в жутком столкновении». Белоглазов прошел медицинское освидетельствование на опьянение - оно показало наличие в его организме следов сердечных лекарств. Мужчина еще до освидетельствования заявил, что был трезв, но после аварии из-за стресса пил корвалол флаконами.