Приговор адвокату

На минувшей неделе Ленинский суд Саранска огласил приговор саранскому адвокату Олегу Шувалову (он является членом московской коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры»), который был задержан в сентябре прошлого года за попытку мошенничества на миллион рублей. Юрист представлял в суде интересы одного из заправил подпольных игровых клубов в Саранске и решил с выгодой для себя воспользоваться ситуацией. Но вместо «теневого» гонорара получил приговор.

Олега Шувалова задержали днем 15 сентября 2020 года в столице республики. Он только успел получить от гражданской супруги своего подзащитного 400 тысяч рублей на «подкуп следователя», как его взяли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия. Эти деньги были только первой частью из ранее оговоренной суммы в 1 миллион рублей, которую, по уверениям адвоката, требовалось потратить на сговорчивость представителей следственных органов. Они должны были помочь его подзащитному выйти из СИЗО под подписку о невыезде, а в перспективе обеспечить и мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

В действительности, как установили правоохранители, адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо из сотрудников Следственного комитета и не предпринимал к этому никаких действий. Он просто хотел «навариться» на родственниках обвиняемого, который попался на организации подпольных игровых клубов в Саранске. За этот нелегальный бизнес ему светило до шести лет неволи. А тут адвокат уверенно обещал решить все вопросы со следствием «всего-то» за миллион рублей. Мать и гражданская жена фигуранта уголовного дела даже оформили кредит для вызволения близкого человека, но потом раскусили надувательство адвоката и обратились в Управление ФСБ по РМ. Дальше события разворачивались уже под контролем сотрудников спецслужбы - жена игорного арестанта на встрече с Шуваловым действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия и передала ему 400 тысяч рублей, что было зафиксировано оперативниками. На руках защитника защелкнулись наручники.

После задержания Олег Шувалов от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом, но спустя 2 месяца изменил позицию и полностью признал вину. В результате его выпустили под домашний арест. В итоге сейчас приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на аналогичный срок. Приговор суда в законную силу не вступил.