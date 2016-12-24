Каша из полбы для лидера Мордовии

«Надо делать все цивилизованно, а не для галочки!»
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
Агрофирма со всеми удобствами
Первым пунктом рабочей программы руководителя республики стало посещение известной агрофирмы «Новотроицкая», основным видом деятельности которой является выращивание зерновых и кормовых культур, молочное животноводство и производство мяса КРС.
Как рассказал руководителю республики директор агрофирмы Владимир Спирин, за время деятельности предприятия площадь сельскохозяйственных угодий возросла с 3 до 8 тысяч гектаров. Соответственно, увеличился и валовой сбор зерновых - с 1,5 тысячи тонн до 14,8 тысячи тонн, а урожайность поднялась с 12 до 41 центнера с гектара.
На предприятии полностью реконструированы существующие животноводческие помещения в с. Новотроицкое и с. Старое Шайгово. Общее поголовье скота в настоящее время - более 3 600 голов, надой на 1 фуражную корову составляет 8 750 литров в год. В настоящее время хозяйство является племенным репродуктором по разведению скота черно-пестрой породы.
Сейчас в агрофирме работают 146 человек, средняя зарплата - 30 тысяч рублей, доярки получают до 42 тысяч рублей. На работу в село привлекаются грамотные специалисты, появляются новые семьи, строится новое жилье. Всего построено 58 благоустроенных жилых домов для сельских специалистов по различным программам.
Все эти годы предприятие активно участвует в социальной жизни села, его благоустройстве. В рамках программы комплексного развития сельских территорий в Новотроицком были построены многие социальные объекты: стадион, детский сад, социальный центр, в составе которого ФАП, библиотека, сельский клуб и концертный зал. В результате село просто преобразилось - здесь созданы комфортные условия жизни, которые не уступают городским, у жителей есть стабильная и достойно оплачиваемая работа.
Артём Здунов посетил социальный центр, где в фельдшерско-акушерском пункте побеседовал с фельдшером, расспросил, чего не хватает, как ведется оказание медицинской помощи сельским жителям. Выяснилось, что необходимые лекарства есть, что касается вакцинации - сельчан направляют в районную больницу, где созданы специальные условия для хранения вакцины.
В сельской библиотеке врио Главы республики убедился, что бумажные книги и сегодня пользуются популярностью, жители села разного возраста регулярно приходят за книгами. Но есть и проблема - как выяснилось, в библиотеке отсутствует интернет. «Такого сейчас быть не должно», - сказал руководитель республики и дал поручение районной администрации решить этот вопрос.
Также Артём Здунов пообщался с участниками коллективов художественной самодеятельности и местными жителями. И лично продегустировал продукцию агрохолдинга «Новотроицкий», которая в большом ассортименте представлена во всех торговых сетях республики и пользуется большой популярностью у жителей Мордовии и за её пределами.
Маски на вывоз
Далее лидер республики приехал в ООО «Эконатура» в селе Мельцаны, где производят антисептики и медицинские маски. Предприятие оперативно было создано в марте 2020 года на базе ранее законсервированного производства - спиртового завода «Мельцанский». Производство антисептической продукции началось в апреле, гигиенических масок - в июне. Артёму Здунову рассказали, что для повышения конкурентоспособности продукции и расширения круга потребителей был запущен процесс сертификации, и в сентябре здесь началось производство уже медицинских масок. В ноябре 2020 года предприятие перешло на двухсменный режим работы, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. На производстве создано 17 новых рабочих мест - для сельской глубинки это немало.
Врио Главы республики интересовало, куда предприятие поставляет свою продукцию. Как выяснилось, преимущественно в другие регионы, республиканские учреждения социальной сферы пока не закупают продукцию местных производителей. Артём Алексеевич дал поручение разобраться, насколько объективна такая ситуация.
И жнец, и на барабане игрец
В самом райцентре руководитель республики в первую очередь побывал в новом Центре культуры, который был сдан в эксплуатацию в самом конце минувшего года. Объект построен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», он получился очень современным и многофункциональным: на первом этаже здесь расположены кинозал, хореографический класс, библиотека. На втором - концертный зал на 300 посадочных мест, детская игровая зона, студия звукозаписи, студия ремесел, в которой занимаются плетением лаптей, резьбой по дереву, художественной росписью, гончарным делом.
Врио Главы Мордовии осмотрел кинозал, хореографический класс, передвижную выставку работ Ф. Сычкова, а также пообщался с детьми, которые занимаются в ремесленных мастерских.
В современной студии звукозаписи есть всё необходимое оборудование и музыкальные инструменты. По просьбе руководителя республики самодеятельные артисты сыграли одну музыкальную композицию, правда - не хватало ударника, но выручка подоспела в лице первого вице-премьера Владимира Сидорова. Оказалось, он хорошо управляет не только целой сельскохозяйственной отраслью республики, но и барабанной установкой.
Артём Здунов также ознакомился с социальной инфраструктурой райцентра, посетив парк, ФОК и ледовый каток, который приятно удивил его наличием хорошо обустроенного теплого вагончика для переобувания, горячий чай тоже был к услугам любителей коньков.
Старошайговская полба
Следующим пунктом рабочей поездки стало АО «Старошайговагропромснаб», где лидер республики осмотрел мельничный, колбасный и крупяной цеха. Большой интерес у Артёма Здунова вызвало крупяное производство, царицей которого является ныне почти забытая полба. Напомним, она относится к полудиким злаковым культурам, которые за весь период культивации не подвергались никаким изменениям, в том числе селекционным и генетическим, что позволило ей сохранить всю свою природную ценность. Диетологи считают эту крупу одной из самых полезных для человеческого организма. Артёма Здунова угостили кашей из полбы и рассказали, что в период пандемии предприятие направило 2 тонны этой полезной крупы в лечебные учреждения республики в качестве благотворительной поддержки.
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