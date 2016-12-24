«ДОИЛИ» ГОСУДАРСТВО

Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей

Как сообщил Следственный комитет по РМ, по подозрению в хищении 7,5 миллиона рублей руководством компании «Мордоввторсырье» возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, в 2016-2017 гг., а также в 2020 году руководители коммерческой организации в результате предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации. Это было сделано путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в размере около 7,5 миллиона рублей.

В 2020 году в ходе мероприятий налогового контроля должностными лицами налоговой службы были выявлены допущенные организацией нарушения законодательства о налогах и сборах. Однако вся сумма налога, заявленная к возмещению из бюджета, была признана обоснованной.

Уголовное дело возбуждено следственными органами на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Следователями СК по РМ совместно с сотрудниками регионального УФСБ были одновременно проведены обыски по нескольким адресам: в коммерческой организации и у ее руководства, в помещениях налоговых органов.

31 января Ленинский суд Саранска избрал в отношении генерального директора ООО «Мордоввторсырье» 47-летнего Александра Каткова и главного бухгалтера общества 44-летней Светланы Фоминой меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом следователь и прокурор настаивали на помещении фигурантов дела под стражу, а руководители компании и их адвокаты активно возражали - Катков и Фомина отрицают свою причастность к преступлению.

Суд мотивировал домашний арест тем, что одна лишь тяжесть деяния, в совершении которого подозреваются Катков и Фомина, не может служить безусловным основанием для избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

А доводы следствия, что они могут скрыться от органов следствия и суда, совершить новое преступление, носят предположительный характер, поскольку не подкреплены никакими объективными данными. Суд также учел, что ООО «Мордоввторсырье» авансом перечислено на счет ИФНС по Октябрьскому району г. Саранска в счет налоговых платежей 8 000 000 рублей.

Теперь остается открытым вопрос о сотрудниках налоговой службы, закрывших глаза на выявленные в компании нарушения. Конечно, ООО «Мордоввторсырье» имеет важное значение для экономики республики со своим годовым оборотом в миллиарды рублей. Но только ли этим объясняется «лояльность» налоговых инспекторов?

Заметим, что на «Мордоввторсырье» в 2015 году уже высаживался прибывший в Саранск десант сотрудников Следственного комитета и Службы экономической безопасности УФСБ из Петербурга. Причиной визита стали обыски в компании «Мордоввторсырье» - на предприятии изымались документы и компьютерная техника. Правоохранители работали на «Мордоввторсырье» на протяжении нескольких дней, приезжим коллегам активно помогали и местные оперативники УФСБ. Предприятие тогда подозревали в аферах при поставках металлического лома за границу. Тогда тоже шла речь о махинациях с незаконным возмещением НДС из бюджета. Следствие считало, что через сеть аффилированных компаний, к которым причисляли и «Мордоввторсырье», в России закупался лом металлов, а затем по поддельным документам переправлялся за границу под видом высокотехнологичных сплавов по завышенным ценам. А при экспорте высокотехнологичного сплава организации возмещается налог на добавленную стоимость из бюджета. За простой же лом никакого возмещения НДС не производится. Тогда размер хищений оценивался более чем в 3 миллиарда рублей.