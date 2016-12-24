10 тысяч за «прогулку»

Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют

В прошедшее воскресенье организаторы «стихийных митингов» вновь зазывали молодых людей выйти на улицы и тем самым продемонстрировать поддержку «берлинскому пациенту». В Саранске поклонники Алексея Навального тоже обозначили себя - в не сильно многолюдном формате и с музыкальными устремлениями.

Как сообщил телеграм-канал «Мордовский шпиль», после 12:00, когда шествие должно было уже начаться, в Саранске кучковалось в разных местах человек 20-30. «Наконец, около 12:30 у «Огарёв-плазы» собралась группа примерно в полсотни. И начала дискутировать с полицией по каким-то странным поводам. К 12:45 группа неторопливо двинулась в сторону Советской площади. Дальше она то чуть-чуть увеличивалась, то таяла. На площадь вышли человек 35-40.

А затем последовало нечто забавное. У фонтанного спуска начался мини-концерт. Пели что-то рокерско-олдскульное. Прохожие останавливались послушать и спустя 2-3 минуты следовали своей дорогой. Большого интереса творчество покойного не вызвало...»

По данным регионального МВД, в несанкционированном мероприятии, которое проходило в Саранске 31 января, приняли участие 67 человек. В отделы полиции были доставлены 26 граждан. По неофициальным данным, 11 из них сразу отпустили после проведения профилактической беседы, в основном школьников и студентов. Но при этом на оставшихся 15 человек были составлены протоколы об административном правонарушении по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ. Большинство из «запротоколированных» (12 человек) нигде не работают и готовы посвящать свое время каким угодно «развлечениям».

И уже 1 февраля Ленинский районный суд Саранска рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении митинговавших товарищей. 11 человек были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Им назначен штраф в размере 10 000 рублей каждому. Один за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ, привлечен к ответственности в виде административного ареста на срок 10 суток.

Заметим, что по итогам предыдущий акции 23 января в столице Мордовии были задержаны около 10 человек, большинству из которых также выписали штраф в 10 тысяч рублей. Но это все только на первый раз. С повторными санкциями всё гораздо болезненнее.

Цитируем ст. 20.2. КоАП РФ.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет:

- наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей,

- или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов,

- или административный арест на срок до тридцати суток;

- на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Граждане-участники или организаторы, которые неоднократно совершали указанные выше правонарушения и привлекались к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ более двух раз в течение 180 дней, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ.

В соответствии с обозначенной статьей предусмотрены такие наказания:

- штраф от 600 000 до 1 000 000 рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3 лет,

- обязательные работы на срок до 480 часов,

- исправительные работы на срок от 1-2 года,

- принудительные работы на срок до 5 лет,

- лишение свободы на срок до 5 лет.

Кстати, и однократно оштрафованным особенно успокаиваться не стоит. Они попадают в оперативные базы как лица, склонные к экстремистской деятельности. И это имеет последствия. Например, обратятся за кредитом и могут получить отказ без объяснения причин. Могут на работу престижную и серьёзную не взять. Детей поставят на учет в ПДН. А это тоже ограничения в дальнейшем. Родителям и участникам акций все-таки есть над чем задуматься.



