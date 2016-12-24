Александр Васильев: «В «Модный приговор» берут не всех»

Ведущий популярной передачи Первого канала, искусствовед и историк моды открыл секреты и дал полезные советы

Александр Васильев сменил на посту в «Модном приговоре» Славу Зайцева. И ведет эту передачу уже больше десяти лет. Но умудряется в промежутках между съемками программы устраивать выставки экспонатов из своей личной коллекции - по истории костюма, нарядам знаменитостей, этапам развития моды и прочим интересным темам. Ездит на мировые аукционы и даже кое-что ценное прикупает там для своей коллекции. Пишет книги по истории моды. А еще он - театральный художник и почетный член Российской академии художеств. И он дает различные мастер-классы, даже создал свой авторский курс «Формула моды», на котором можно узнать многое о стиле и сформировать свой индивидуальный гардероб...

«Быть в моде»

- Александр Александрович, хотела бы начать наше интервью с вопросов о моде. В первую очередь хочется вас спросить: какие цвета актуальны в этом сезоне?

- Самые модные цвета - серебро и золото, самый актуальный - жёлтого омлета. Его пропагандируют как цвет года. Но знайте, что жёлтый цвет практически никому не идет, кроме жгучих брюнеток и палевых блондинок. А все другие не входят в эту категорию. Этот цвет дает оттенок желтухи на лицо. Учтите это и обязательно делайте макияж, если вы выбираете наряд этого оттенка. Сейчас еще также в моде белесые оттенки. Это, конечно, наследие коронавируса - тут даже к гадалке не ходи! Я бы сказал, что это цвет больницы. Его называют жемчужно-серым. Он, в принципе, очень идет седовласым. Если вам за 50 или 60 лет и у вас есть седина, то все оттенки серого вам идут абсолютно и стопроцентно - это будет элегантно и стильно. Кроме того, сейчас в моде цвет бордо. Везде сидят люди либо в бордовой водолазке, либо в бордовом свитере, либо в бордовом трикотаже. Это просто хит сезона. Еще популярны оттенки синего, зеленого - если мы говорим об изумрудном. Также не забываем про черный цвет - он никогда не выйдет из моды и никогда из нее не выходил. Это беспроигрышный вариант.

- Что, по-вашему, означает фраза «быть в моде»?

- Быть в моде - это не значит сходить на показ моды и посмотреть, что другие сделали. Это значит, что вы живете ее историей, ее современностью, вам это близко. Можно найти разные пути к ней. Как говорят, что к Богу много дорог, к желудку много дорог, к интеллекту много дорог, к спорту много дорог - так и к моде…

Поправки на пандемию

- Какой обуви отдать предпочтение при выборе?

- Сейчас в моде - квадратные носы, или, как мы говорим, «утиный нос». Такие были популярны в начале 90-х годов и в XVII веке. Также должны быть квадратные устойчивые каблуки.

- А шпильки? Считается, что они вышли из моды…

- Я вам скажу, почему они вышли из моды: потому что мы пережили год пандемии. За это время большинство населения, сидя дома, сильно раздалось и прибавило в весе. Шпильки были хороши, когда все были стройные. Но культ стройности закончился весной 2020 года. Сейчас - культ бодипозитива: много попы и груди, и это нельзя никак выносить на шпилечках. Поэтому - квадратный и устойчивый каблук.

- Что скажете о джинсовой одежде?

- Я деним редко ношу, у меня одна пара джинс. В дороге они пригождаются, но я не могу сказать, что этот деним для меня что-то очень важное. Но я совершенно не против этого стиля. Когда был моложе, то с удовольствием носил и джинсы, и куртки, и мне очень нравились джинсовые рубашки. И особенно в далекие годы - наверное, в 70-е, вы тогда не только не родились, но еще даже в проекте не были - все это было для меня очень красиво.

- То, что сейчас в моде оверсайз, уже понятно, он лидирует не первый сезон. Но почему?

- Потому что мы сейчас переживаем эпоху кризиса: и промышленного, и культурного, и политического, и экономического - а в эпоху кризиса оверсайз проще продать в магазине. Раньше надо было шить S, M, L, ХL-размеры, а сейчас можно один XL, и этот размер куртки или толстовки подойдет женщинам с разной комплекцией.

«Модный приговор»

- Что нужно сделать, чтобы попасть на передачу «Модный приговор»?

- Чтобы попасть на «Модный приговор», надо заполнить анкету на официальном сайте Первого канала. Берут не всех, а только тех, чья история интересна. Меня часто спрашивают: в чем секрет популярности «Модного приговора»? В том, чтобы каждое утро история героя смогла заинтересовать 35 миллионов зрителей. Если у вас история обычная, то она не захватит зрителя, и он переключится на другой канал.

- Думаю, что есть еще один вопрос, который вам частенько задают: а кто у нас самый стильный артист?

- Я про это много говорил, но скажу еще раз, что среди стильных артисток я хочу выделить Ренату Литвинову, которая очень хорошо одевается, хореографа Аллу Сигалову, которая всегда великолепно выглядит. И среди певиц я бы выделил Кети Топурию, которая всегда интересно и особенно, экстравагантно одевается.

- А Лайма Вайкуле?

- Мне она тоже нравится. Конечно, она стильная… Ира Понаровская, Алла Пугачева… Все стильные, но в разное время. А Клавдия Шульженко какая стильная была! А Изабелла Юрьева, а Изабелла Кремер! Но они были стильные в другую эпоху...

Дорогое удовольствие

- Вы часто бываете в разъездах. Понятно, что из-за пандемии пришлось число поездок сократить. Но все же - у вас есть любимая страна для путешествий?

- Да, я очень люблю путешествовать, и моя любимая страна - Италия. Но сейчас мы не можем путешествовать везде, где хотим. Поэтому сейчас моя любимая страна - моя квартира в Калининградской области. У меня там много интересных старинных предметов, и для меня это очень ценно. В Зеленоградске очень красиво! Да, к моему дому ходят толпы туристов, заглядывают ко мне в окна. Это приятно. Это - оборотная сторона медали известности, но я к этому хорошо отношусь…

- У вас есть выездная школа - вы ездите по стране с экскурсиями. Как в нее попасть? Ведь многие хотят путешествовать с вами и с удовольствием слушать ваши рассказы.

- Это удовольствие дорогое. Но я никого не отговариваю и буду рад, если ко мне кто-то присоединится. Так что копите деньги! (Смеется.) Это мой бизнес, и я это не скрываю. Я делаю и мастер-классы, и выездные школы, и продаю фарфор, и серебряные брошки, которые я дарю в «Модном приговоре», и духи выпускаем. Но при этом на YouTube-канале есть огромное количество моих лекций об истории моды, их можно слушать совершенно бесплатно.

- Вы как-то говорили, что считаете: хороший отдых может быть не только в путешествиях, но и при чтении книг. Что сейчас читаете?

- Мою книгу «Формулу моды» и «Муза Диора. Загадка Аллы Ильчун», в которой рассказывается о знаменитой казахской манекенщице.

«Надо много дышать»

- Вы никогда не скрываете ваш возраст - вам 62 года, и вы выглядите отлично. Есть какие-то секреты?

- Я не сделал себе ни одного «укола красоты», у меня нет ни одного хирургического вмешательства. Кремом пользуюсь, честно.

- Как прожить сто лет?

- Старайтесь не пить алкоголь, не курить, не наедаться на ночь. Надо много дышать воздухом. Я вот был на море, и для моих легких, как для человека, который пережил коронавирус, это очень полезно.

Яна Невская, фото Вадима Тараканова