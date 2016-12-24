Анастасия Волочкова: «Я решила начать новый этап своей жизни»

Жизнь Анастасии Волочковой ровной и гладкой не назовешь. Хотя начало ее профессиональной карьеры было многообещающим. Еще будучи студенткой, она уже танцевала сольные партии на сцене прославленной Мариинки, куда ее после окончания Академии русского балета с радостью приняли в труппу. А через несколько лет получила от прославленного артиста балета и хореографа Владимира Васильева приглашение в Большой театр, где тоже с успехом танцевала сольные партии. Но с уходом из театра началась черная полоса в ее карьере, и вскоре ей пришлось покинуть главную балетную сцену страны. Однако Анастасию это не сломало, она стойко выдержала все атаки недоброжелателей и нашла для себя способ продолжать оставаться балериной. Он дает мастер-классы, готовит сольные концертные номера и целые представления. Вот и свой юбилей - 45-летие - балерина отметила на сцене: дала большой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» для своих друзей.

- Я люблю настроение праздника и люблю создавать атмосферу праздника сама, - призналась виновница торжества. - Я всегда готовлюсь к своим выступлениям, не жалея физических сил, своих стертых в кровь ног и своего времени. Мне хочется всегда дарить людям радость - даже если в этот день у меня у самой день рождения!

Всегда быть в форме

К своему юбилею Анастасия Волочкова подошла со всей ответственностью. Балерина отменила традиционную поездку на Мальдивы, где она обычно проводит свой зимний отпуск, и готовилась к выступлению, практически каждый день репетируя номера. Кроме того, Настя старалась поддерживать хорошую форму. Волочкова никогда не скрывала, что она тщательно следит за фигурой, и основа ее рациона - как можно больше зелени. Никаких сладостей, копченых продуктов и мучного.

- Когда мне надо еще сильнее похудеть, то я практически ничего не ем, - призналась Анастасия. - Утром я съедаю полчашки постного овощного супа со шпинатом без соли. А вечером - два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями расширяю рацион. Конечно, не могу обойтись без настоящей русской бани и массажа. Ну и бесконечные репетиции и тренировки - вот и весь секрет стройности…

В день юбилея первой Анастасию поздравила с днем рождения ее 15-летняя дочь Ариадна. Девушка живет сейчас вместе со своим отцом Игорем Вдовиным, но по семейной традиции приехала к маме и вручила ей букет ее любимых белых роз.

Симфония добра

Для Анастасии Волочковой балет был и остается всегда не просто профессией, но и огромной любовью. Этому делу она отдается на 100 процентов.

- Никогда не жалею сил для работы в балетном зале, - говорит Волочкова. - Это такая радость: быть балериной, танцевать и заниматься любимым делом, исполняя его профессионально! В день своего рождения я проснулась такой счастливой! Подойдя к своему возрасту, я счастлива, что поставленная мною цель стать настоящей, профессиональной и прославленной балериной осуществилась. Путь был тернист, конечно - через испытания, трудности, жесточайшие противодействия, травлю, несправедливо выливаемые ушаты грязи, зависть, коварство, интриги... Но меня всегда спасали трудолюбие, упорство, вера в свои силы, стремление к победе и сила духа. Мне посчастливилось танцевать классические балеты на главных мировых сценах, представляя русский балет, работать с выдающимися мэтрами балетного искусства, создать свой авторский проект сольной программы, постепенно трансформирующийся в настоящее шоу. Еще я очень дорожу моим благотворительным проектом «Симфония добра» с участием творческих детей по всей России...

За расставаньем будет встреча?

Возможно, именно эта любовь к балету и полная отдача своему любимому делу не дает Анастасии Волочковой построить личное счастье. У артистки были романы, но она никогда не была официально замужем, а все отношения завершались расставаниями. Так произошло и с новым возлюбленным балерины. Несколько лет она старательно скрывала свой роман и любимого мужчину от посторонних глаз, боясь, что ее счастью что-то может помешать, а в прошлом году и вовсе объявила, что начинает подготовку к свадьбе. Но, видимо, эти отношения не прошли проверку на прочность. Буквально накануне своего юбилея Анастасия Волочкова объявила о расставании с женихом.

- Я приняла решение расстаться со своим любимым человеком, - честно призналась балерина. - Мы долгое время жили вместе, нас объединяло множество прекрасных моментов, событий и совместно проведенных отдыхов. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать - как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими. Но мне, как и многим, свойственно разочаровываться в людях. И я понимаю и чувствую, что с сильной духом женщиной рядом может быть только мужчина, который сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. Я щедро делилась эмоциями любви, которые меня переполняли, но этот огонь перегорел... В то же время это был опыт… И я решила начать новый этап своей жизни. Рядом со мной может быть тот человек, кто будет любить и уважать этот аспект, как и меня. Для меня в отношениях с мужчиной никогда не был значим его финансовый достаток - я всегда щедро открываю свою душу. И не жалею своей доверчивости, открытости и романтичной своей натуры...

«Скажите мне в глаза»

Открытость Анастасии Волочковой всегда была предметом обсуждений. Ее знаменитую эротическую фотосессию, которая была сделана во время отдыха на Мальдивских островах десять лет назад, помнят до сих пор, а некоторые знаменитости и вовсе пытались ее повторить, но переплюнуть балерину ни у кого не получилось. Анастасия часто слышит в свой адрес негативные комментарии о том, что она многое показывает в своих социальных сетях, о многом рассказывает, да и те самые знаменитые шпагаты не дают многим покоя.

- Я не выдержала и закрыла все комментарии у себя в социальных сетях, - сказала Анастасия. - Те, кому я действительно нравлюсь, найдут способ выразить свою любовь ко мне, а для остальных меня просто не существует. Конечно, с годами я перестала обращать внимание на все эти выпады, но я все же живой человек, и мне тоже бывает больно и обидно видеть и читать весь этот негатив. Мне не совсем понятно, откуда он идет. Прежде чем писать что-то злое, подумайте: а если бы мы с вами лично встретились, хватило бы вам смелости подойти ко мне и сказать в глаза все, что вы пишете мне в интернете? Кроме того, вы готовы столько времени и усилий тратить на свою работу? Да и, в конце концов, многие из вас могут сесть на такой же элементарный шпагат, как и я?! Поэтому я уже давно решила для себя жить простым принципом: собаки лают, а караван идет!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова