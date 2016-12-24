В Саранске вместо митинга получился концерт

Камеры заработали
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Как сообщает телеграм-канал «Мордовский шпиль», в Саранске на площади Тысячелетия сегодня в 12.00 было безлюдно.
В 12.15, когда шествие должно было уже начаться, кучковалось в разных местах человек 20-30.
Наконец, около 12.30 у Огарёв-плазы собралась группа примерно в полсотни. И начала дискутировать с полицией по каким-то странным поводам.
К 12.45 группа неторопливо двинулась в сторону Советской площади. Дальше она то чуть-чуть увеличивалась, то таяла. На площадь вышли человек 35-40.
А затем последовало нечто забавное. У фонтанного спуска начался мини-концерт. Пели что-то рокерско олдскульное, кажется, из Егора Летова. Прохожие останавливались послушать и спустя 2-3 минуты следовали своей дорогой. Большого интереса творчество покойного не вызвало...
Фото: телеграм-канал "Мордовский шпиль"
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