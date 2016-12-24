Инспекторы ДПС уберегли детей от риска оказаться под колесами

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«Хочу поблагодарить Темниковскую патрульную машину ДПС, сегодня утром они помогли родителям и детям возле 2 школы» - такими словами начинается письмо жительницы г. Темников, присланное в группу отделения ГИБДД в социальной сети.
Татьяна, мама одной из учениц МБОУ «Темниковская СОШ им. Героя Советского Союза А.И. Семикова», решила от лица родителей учащихся данной образовательной организации выразить благодарность сотрудникам Госавтоинспекции. В это утро инспекторы ДПС лейтенант полиции Эдуард Шерстобитов и лейтенант полиции Алексей Трунтаев несли службу около школы. Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что в связи с погодными условиями на подъезде к школе образовалась наледь и дети, которые шли на уроки, могли поскользнуться и угодить под колеса проезжавших мимо транспортных средств. Быстро сориентировавшись в сложившейся ситуации инспекторы ограничили подъезд автомобилей к школьной территории.
Таким образом, выполняя свою повседневную работу по надзору за дорожным движением, инспекторы ДПС Шерстобитов и Трунтаев смогли предотвратить возможную трагедию.
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