Артём Здунов поручил правительству РМ исключить попадание некачественных продуктов при госзакупках для социальной сферы

В пятницу, 29 января, Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике. Речь шла о результатах мониторинга по выявлению на территории региона некачественных и фальсифицированных продуктов – в сфере производства, торговли, а также при организации питания в учреждениях социальной сферы.

Начальник Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова доложила о проверках, проведенных службой. «Всего за год составлено 323 административных протокола, сумма штрафов по вынесенным постановлениям – около 2 млн. рублей. В 16 случаях приостановлена деятельность предприятий. В ходе проверок забраковано свыше 440 кг продовольствия, большей частью это – рыба, плодоовощная продукция, кондитерские изделия, мясо и продукты мясопереработки».

Артём Здунов напомнил, что на оперативном штабе недавно звучала информация о жалобах жителей республики на качество питания в больницах, школа, детских садах. «Есть продукты, которые очень условно можно назвать маслом или молоком, и каким-то образом по госзакупке они попадают не просто на прилавки, а напрямую на стол подопечным учреждений социальной сферы. Какие меры мы предпринимаем, чтобы противодействовать этому? Как выполняем поручение Президента России об обеспечении детей качественным горячим питанием?»

Вопросы руководитель региона адресовал руководителю службы Роспотребнадзора и директору Регионального центра организации закупок Екатерине Гончаровой. По информации Татьяны Харитоновой, с начала учебного года были проверены пищеблоки почти 40% школ республики, фальсифицированных продуктов питания не выявлено. А при проверке качества продуктов лабораторными методами количество неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям едва превысило 1 процент. Руководитель Центра организации закупок пояснила, что техническое задание при госзакупках продуктов питания, в том числе для социальной сферы, формируется по федеральному каталогу, где прописаны все критерии для закупки – например, процент жирности молока, фасовка, другие параметры.

Ответ лидера Мордовии не удовлетворил: «Можно закупить продукт, в составе которого будет пальмовое масло, а жирность можно довести разными способами… Государство даёт деньги на закупку качественного молока или масла, а если чиновник покупает дешевле, но это – НЕ молоко, то налицо – нецелевое расходование средств. И к такому руководителю должны появиться вопросы, а если ещё и жалобы от населения поступают на плохое питание в учреждениях соцсферы, то должны контролирующие органы подключаться».

Врио Главы РМ поручил правительству провести всю необходимую работу для того, чтобы исключить попадание фальсифицированной, некачественной продукции на столы жителей республики. По предложению Артёма Здунова в протокол решений, принятых на комиссии, включена подготовка документа, определяющего исчерпывающие критерии для госзакупки продуктов питания.

«Если мы хотим заботиться о здоровье и продолжительности жизни наших граждан, это срочно нужно сделать!» – резюмировал глава региона.