Врио главы Мордовии обсудил с Игорем Кастюкевичем совместную работу по развитию молодежных инициатив

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Накануне, 27 января, состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена Центрального штаба ОНФ и руководителя Департамента молодежных проектов ОНФ («Молодежка ОНФ») Игоря Кастюкевича с врио главы Мордовии Артемом Здуновым.
Они обсудили, как вовлечь молодежь региона в общественную жизнь и социальную деятельность, включая проекты, успешно реализуемые «Молодежкой ОНФ». Артем Здунов отметил, что важное значение сегодня приобретает возможность для молодежи подключаться к решению наиболее актуальных и значимых для страны и региона вопросов.
«Добровольческие проекты «Молодежки ОНФ» – это реальная возможность для молодых людей приложить свои силы, энергию там, где это действительно необходимо. И мы всецело поддержим участие молодежи в таких инициативах, как экологическое, социальное и событийное добровольчество. Важно, чтобы это приносило реальную помощь людям, способствовало развитию региона и главное – созидательной активности самих представителей молодого поколения Мордовии», – отметил Здунов.
Комментируя итоги встречи, Игорь Кастюкевич напомнил: «Молодежка ОНФ» – как раз площадка для такого развития. Ориентировочно в начале февраля мы проведем в республике большую презентацию движения, чтобы присоединилось как можно больше молодых людей, которые хотят менять жизнь вокруг себя к лучшему. Кстати, сделать это просто – достаточно написать нам в федеральную группу «Молодежки ОНФ» и начинать делать добрые дела вместе с нами. Уверен, молодежь должна развиваться и расти в профессиональном плане», – подчеркнул Кастюкевич.
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