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Общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9 человек
Любопытные сведения опубликовал 28 января телеграм-канал «Мордовский шпиль»:
«Интересная информация поступила по неофициальным каналам. Во-первых, общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9. Во-вторых, самое важное, работа продолжается. Ещё от 8 до 15 человек - в оперативной разработке, и в ближайшее время, вероятно, будут также привлечены к административной ответственности.
В-общем, наши правоохранители действуют последовательно спокойно и методично. В идеале - к ответственности должны привлечь всех участников незаконных акций».
А немногим ранее «Шпиль» устроил небольшой юридический ликбез по санкциям за участие в незаконных массовых акциях:
«На первый раз они мягкие - шестерых наших мордовских участников шествия 23 января оштрафовали на 10 тысяч каждого.
Поскольку большинство из них либо юные безработные, либо студенты, привет передаётся родителям.
С повторными санкциями всё гораздо болезненнее.
Итак. Цитируем ст. 20.2. КоАП РФ.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния
влечет:
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей,
или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов,
или административный арест на срок до тридцати суток;
на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Граждане-участники или организаторы, которые неоднократно совершали указанные выше правонарушения и привлекались к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ более двух раз в течение 180 дней, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ.
В соответствии с обозначенной статьей, предусмотрены такие наказания:
Штраф от 600 000 до 1 000 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3 лет,
Обязательные работы на срок до 480 часов,
Исправительные работы на срок от 1-2 года,
Принудительные работы на срок до 5 лет,
Лишение свободы на срок до 5 лет.
Родителям и участникам акций есть над чем задуматься.
Кстати, компетентные люди говорят, и что и «первоходам» (однократно оштрафованным) особенно успокаиваться не стоит.
Они попадают в оперативные базы как лица, склонные к экстремистской деятельности.
И это имеет последствия. Например, обратятся за кредитом и могут получить отказ без объяснения причин.
Могут на работу престижную и серьёзную не взять
Детей поставят на учет в ПДН. А это уже ограничения в дальнейшем.
В-общем, проблемы....»
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