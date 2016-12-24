Общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9 человек

Любопытные сведения опубликовал 28 января телеграм-канал «Мордовский шпиль»:

«Интересная информация поступила по неофициальным каналам. Во-первых, общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9. Во-вторых, самое важное, работа продолжается. Ещё от 8 до 15 человек - в оперативной разработке, и в ближайшее время, вероятно, будут также привлечены к административной ответственности.

В-общем, наши правоохранители действуют последовательно спокойно и методично. В идеале - к ответственности должны привлечь всех участников незаконных акций».

А немногим ранее «Шпиль» устроил небольшой юридический ликбез по санкциям за участие в незаконных массовых акциях:

«На первый раз они мягкие - шестерых наших мордовских участников шествия 23 января оштрафовали на 10 тысяч каждого.

Поскольку большинство из них либо юные безработные, либо студенты, привет передаётся родителям.

С повторными санкциями всё гораздо болезненнее.

Итак. Цитируем ст. 20.2. КоАП РФ.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния

влечет:

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей,

или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов,

или административный арест на срок до тридцати суток;

на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Граждане-участники или организаторы, которые неоднократно совершали указанные выше правонарушения и привлекались к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ более двух раз в течение 180 дней, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ.

В соответствии с обозначенной статьей, предусмотрены такие наказания:

Штраф от 600 000 до 1 000 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3 лет,

Обязательные работы на срок до 480 часов,

Исправительные работы на срок от 1-2 года,

Принудительные работы на срок до 5 лет,

Лишение свободы на срок до 5 лет.

Родителям и участникам акций есть над чем задуматься.

Кстати, компетентные люди говорят, и что и «первоходам» (однократно оштрафованным) особенно успокаиваться не стоит.

Они попадают в оперативные базы как лица, склонные к экстремистской деятельности.

И это имеет последствия. Например, обратятся за кредитом и могут получить отказ без объяснения причин.

Могут на работу престижную и серьёзную не взять

Детей поставят на учет в ПДН. А это уже ограничения в дальнейшем.

В-общем, проблемы....»