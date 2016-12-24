В республике от коронавируса скончались еще две женщины

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В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая по Мордовии.
В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, ИБС.
В той же больнице умерла женщина, 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, хронический панкреатит.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 78 случаев коронавируса, 86 человек выписаны с выздоровлением.
Всего за период пандемии в республике зафиксировано 15814 случаев коронавируса.
13242 человека выздоровели.
133 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 27 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1 432 человека на стационарном лечении;
2 214 человек под наблюдением дома.
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