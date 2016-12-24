В республике от коронавируса скончались еще две женщины

Репортер

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая по Мордовии. 

В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, ИБС.    

В той же больнице умерла женщина, 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, хронический панкреатит.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 78 случаев коронавируса, 86 человек выписаны с выздоровлением.

Всего за период пандемии в республике зафиксировано 15814 случаев коронавируса.      

13242 человека выздоровели. 

133 человека умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 27 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1 432 человека на стационарном лечении;

2 214 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Не должно быть скопления людей»

Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики

Чего изволите?

В Саранске стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу