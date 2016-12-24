Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики

Врио Главы Мордовии Артём Здунов продолжает планомерное знакомство с особенностями развития муниципальных территорий республики. В минувшую субботу, 23 января, с рабочей поездкой он посетил Кочкуровский район, где встретился с фермером Александром Парваткиным, ознакомился с работой предприятий группы компаний «Норов», нанес визит в районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремёсел и осмотрел социальный центр Семилейского сельского поселения.

Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Парваткина в с. Мордовское Давыдово занимается выращиванием зерновых, производством мяса и молока. На предприятии сейчас работают 32 человека. Артём Здунов детально расспросил о мерах поддержки и планах фермерского хозяйства на перспективу. Сейчас общее поголовье КРС составляет 1 100 голов, при выходе на проектную мощность оно будет доведено до 2 тысяч.

«Если сейчас мы производим 10 тонн молока в день, то потом будем производить 20 тонн. Цена на молоко сейчас хорошая, надеемся, что и дальше так будет, - сказал фермер. - Работают здесь местные жители, многие из них раньше уезжали на заработки в Москву, сейчас такой необходимости у них нет».

«Это хорошо, что люди возвращаются, - сказал врио Главы Мордовии. - Работайте, развивайтесь, если будут проблемы - обращайтесь, поможем!»

В этом году по программе строительства сельских дорог в Мордовском Давыдове начнётся ремонт дороги. «Пока зима, нужно провести торги, чтобы с наступлением строительного сезона сразу приступить к ремонту. Для людей это очень важно», - подчеркнул руководитель республики.

Руководитель агрохолдинга «Норов» Александр Поздняков рассказал прибывшему на предприятие врио Главы Мордовии об итогах работы холдинга в минувшем году. Практически по всем направлениям деятельности отмечается положительная динамика: выросло производство молока, мяса, колбасных изделий, увеличилась продуктивность молочного стада.

Год от года холдинг наращивает производство мяса индейки. Ввод в строй двух дополнительных производственных площадок, строительство которых осмотрел Артём Здунов, позволит увеличить выпуск продукции до 3,6 тысячи тонн. «И со сбытом проблем нет, продаём не только в Мордовии, но и в других регионах», - сказал Александр Поздняков.

Руководителю республики показали весь ассортимент выпускаемой агрохолдингом продукции, рассказали о планах по развитию производств. Также Александр Поздняков познакомил врио Главы республики с планами по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе с обустройством там зон отдыха.

В самом районном центре Артём Здунов оценил, как проведены работы по благоустройству парка - это было сделано в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», на этот объект было направлено 8,5 млн рублей. Глава Кочкуровского района Светлана Герасимова посетовала, что планы по дальнейшему благоустройству центральной части Кочкурова большие, но собственных средств не хватает. Врио Главы РМ дал поручение первому вице-премьеру Владимиру Сидорову проработать вопрос финансовой поддержки территории по линии Минсельхоза.

В Кочкурове руководитель республики посетил Центр национальной культуры, народных промыслов и ремёсел, построенный в 2018 году по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Для жителей райцентра он стал многофункциональной площадкой для развития творческого потенциала, причём всех возрастных групп, от мала до велика. Здесь есть все возможности для занятий вокалом и хореографией, работают мастерские по резьбе по дереву и швейному делу, даже есть народный театр кукол «Теремок». Дети сами готовят спектакли и показывают их в школах и детсадах Кочкуровского района. Артём Здунов пообщался с юными кукольниками и даже посмотрел часть постановки.

«У вас настоящий театр, а вы настоящие артисты! Спасибо!» - от души поблагодарил ребят руководитель республики, а затем пообщался и со взрослыми самодеятельными артистами, в том числе с участницами народного ансамбля «Сударушка».

Также врио Главы Мордовии посетил выставку ремёсел, где свои изделия представили народные умельцы Кочкуровского района, и музей боевого и трудового подвига 1941-1945 годов.

Далее маршрут поездки пролегал в село Семилей. Здесь в 2015 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» был построен социальный центр. Под одной крышей в нем размещен целый ряд важных социальных объектов: ФАП, отделение почтовой связи, сельский клуб, где есть место и для детей, и для взрослых. Жители села активно занимаются в кружках художественной самодеятельности и радуют односельчан своими выступлениями на праздниках. Гордостью села Семилей является фольклорный ансамбль «Вастома», а также детские фольклорные ансамбли «Кальдерькай», «Лейне», танцевальные коллективы «Весёлый перепляс», «Вдохновенье».

Врио Главы республики ознакомился с историей села, узнал о планах по развитию сельского поселения. Большую поддержку сельчанам оказывает местный агрохолдинг, который не забывает о социальной ответственности бизнеса. Так, в этом году более 14 миллионов рублей «Норов» вложил в возведение мемориального комплекса «Вечная память защитникам Отечества», а также в реконструкцию храма Николая Чудотворца и реконструкцию святого источника в селе Семилей.

Еще одним пунктом поездки Артёма Здунова стало село Подлесная Тавла, где лидер республики оценил возможности этой территории для развития туризма. Ведь местная художественная школа вошла в туристический маршрут «Зов Торамы», а деревянная тавлинская лошадка стала сувенирным брендом этого села.

Пообщался руководитель региона и с местными предпринимателями, которые начали работу по обустройству в районе Подлесной Тавлы зоны отдыха. Они не преминули воспользоваться возможностью и пожаловались на административные барьеры. Артём Здунов дал поручение руководителям Минэкономики и Минспорта взять вопрос на контроль и разобраться, что мешает бизнесу работать в этом направлении. Туристический потенциал территории, как отметил врио Главы республики, высокий, но необходима предметная работа по развитию инфраструктуры и привлечению сюда туристов.