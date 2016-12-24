Елена Борщёва: «Чувство юмора по наследству не передается»

Накануне юбилея известная актриса и телеведущая поделилась подробностями личной жизни, яркими воспоминаниями и грандиозными планами

Елену Борщёву специально представлять не надо: одна из самых ярких участниц шоу ТНТ «Comedy Woman» знакома многим еще с тех пор, когда она выступала в КВН за «Сборную Пятигорска» - это было лет 20 назад. А сейчас, 20 лет спустя, Елена решила подвести некоторые итоги. Все-таки «королеве смеха» скоро грядет 40-летие, и есть повод и смысл окинуть взглядом пройденный путь и отметить, как говорили в старину, его главные вехи. А тут еще, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». В период самоизоляции и временной безработицы Елена Борщёва смогла наконец завершить и выпустить свою первую книгу с интригующим названием «Как поймать юмор за хвост».

Чистая правда про смешной псевдоним

- Елена, очень многие помнят вас по творческому псевдониму - Елена Хульевна Санта-Мария Герра. Он довольно необычный, почему его выбрали?

- Дело в том, что мой отец родом из Панамы (родители Елены познакомились, когда учились вместе в Москве: мать - в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а отец - в Университете Дружбы народов, но пара быстро рассталась - разъехались по домам и больше не видели друг друга - прим. авт.). Его зовут Хулио Санта-Мария Герра. Когда в шоу «Comedy Woman» встал вопрос, какой же псевдоним мне выбрать, я сказала, что если бы, например, я брала отчество и фамилию отца - то вот такое имя необычное бы получилось. Все посмеялись, а это ведь получалась чистая правда. То есть жизнь - она сама по себе смешна, парадоксальна и интересна. Нужно побольше обращать внимание на то, что происходит вокруг вас, и замечать какие-то смешные моменты.

- Вы стали общаться с отцом, когда вам было 18 лет, вы учились на третьем курсе и нашли его через посольство Панамы. Как ваши отношения складываются с ним сейчас?

- Мы общаемся с ним, сейчас - потрясающее время, когда можно включать видеозвонки… Он знаком с моей семьей, я ездила к нему в гости в прошлые годы. А три года назад он приезжал в Москву. Я хотела в прошлом году поехать в Панаму, потому что младшая дочь там еще не была (Уме - пять лет - прим. авт.), хотя папа с ней знаком. К сожалению, из-за закрытия границ и проблем с перелетами это невозможно было сделать. Так что теперь планирую поездку на этот год.

- Кстати, у вас там есть братья и сестры?

- Да, в Панаме у меня три брата: Хулио Алехандро, Бруно Энрике и Габриэль Андерс. А в России у меня есть сестра Вера.

«Юмор - это моя профессия»

- А вы можете точно сказать, от кого у вас такое чувство юмора?

- Чувство юмора по наследству не передается. Есть даже такие научные исследования, которые это официально подтвердили. Все зависит от среды, где живет человек, где он общается. Я выросла в России на наших замечательных советских комедиях, на нашем юморе, в нашем менталитете. Но когда я познакомилась со своим отцом и братьями, то поняла, что у них тоже отличное чувство юмора. Но оно немного другое. Отец учился в России, и многие мои шутки ему и сейчас понятны, ведь он впитал и наш менталитет. Юмор - это как спорт: нужно качать мышцу регулярно...

- И как вы тренируете эту мышцу?

- Юмор - это моя профессия. Всегда, даже если просто куда-то еду, я постоянно что-то изучаю. Бывают интересные надписи, интересные люди, интересные ситуации. Я могу даже где-то что-то записать или сделать пометку у себя в блокноте. Смотрю и юмористические проекты… В социальных сетях могу увидеть какие-то смешные комментарии... Юмор - это реакция на жизненную ситуацию. Как еще тренировать мышцу юмора? Например, я советую искать смешные фотографии в интернете и придумывать к ним смешные подписи. Их всегда потом можно друзьям отправить и получить обратную связь. Возможно, в творческом процессе родится даже какая-то смешная шутка.

- Кстати, говорят, что дети понимают шутки только с 12 лет...

- Да, есть такое исследование, это доказано. Юмор, по сути, - это анализ ситуации, способность быстро сопоставить эти паззлы и так далее… Но по своему опыту скажу, что некоторые дети могут понимать шутки и чуть раньше.

- Если человек вам грубит, вы отвечаете ему юмором?

- Зависит от моего настроения. Могу и грубо ответить, но это редко бывает - когда уже точка кипения, и меня все достало. Либо просто едко пошутить могу. А вообще, конечно, юмор помогает решать конфликтные ситуации.

- С мужем подшучиваете друг над другом?

- Постоянно! И дети в этом участвуют. Младшая пока только пытается что-то придумать и повторить… Так веселее, потому что рутина быстро надоедает. У нас много общих интересов: смотрим комедии, следим за КВН, любим обсудить, что посмотрели...

Выйти из зоны комфорта

- В одном интервью вы сказали, что ушли из «Comedy Woman», потому что ваш образ «замариновался». Почему вы так считали?

- Мне казалось, что все шутки, которые были связаны с моим образом, как бы повторяются. Как будто это уже было все. Авторам стало сложно писать, чтобы было смешно, - все темы и образы мы перебрали. В какой-то момент у меня вообще не было новых номеров, и я поняла, что, наверное, образ себя изжил...

- Какие выводы для себя сделали, когда ушли из этого проекта?

- Я ушла и после этого много чего успела попробовать в творческом плане, по-разному себя реализовала. У меня была программа на радио, я вела какие-то премии, концерты, различные мероприятия... Я действительно узнала себя больше: поняла, что я действительно могу делать разные вещи, и мне это нравится.

- Вам как ближе работать: в команде или соло?

- Сложный вопрос... Все зависит от команды, с которой работаешь. Очень хочется найти свою «команду мечты». Потому что одному сложно что-то сделать. Я все еще надеюсь, что встречу «своих» людей, с которыми сделаю какой-то глобальный проект и буду им гордиться. Мы все же - люди социума, и я умею работать в команде...

- Не боитесь выступать на массового зрителя?

- К выступлениям всегда надо готовиться. Надо знать, какая аудитория перед тобой будет, что это за люди. Необходимо заранее решить, что ты можешь рассказать этой аудитории. Шутки могут быть гениальными и смешными, но при этом не близки именно этой аудитории. Например, шутки о детях, когда в зале мало у кого есть дети, - они просто не вызовут отклика. Чтобы чувствовать себя расслабленно, конечно же, необходима хотя бы минимальная подготовка. Хорошая импровизация - это всегда подготовленная импровизация. Меня часто спрашивают: как справиться с волнением? Я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, перед каким-то выступлением, и это абсолютно нормально, и это хорошо. Плохо, когда человек не волнуется. Пять или десять минут волнения дают такую хорошую встряску, такой адреналин, когда ты выходишь, начинаешь выступать - и располагаешь зал к себе... Дальше идет возможность управлять аудиторией...

Трудная работа писателя

- Как на вас отразился коронавирус?

- Артистам действительно сейчас сложно. Но все равно работа есть. Есть съемки на телевидении и кино. В сфере развлечений - хуже... Одну фразу недавно услышала: что ты будешь есть завтра - зависит от того, что ты сделал вчера. Были периоды в моей жизни, когда ничего не надо было делать, но всегда потом был какой-то период застоя. Я всегда стараюсь быть активной, придумывать новые проекты. В какой-то степени я благодарна карантину и пандемии, потому что у меня появилось время завершить книгу: основной рывок я сделала как раз весной и летом прошлого года.

- Сложно было работать над книгой? Ведь это ваш первый подобный опыт…

- Не буду лукавить - легко мне не было. Это же мой первый опыт написания книги. До этого, конечно, я писала и шутки, и сценарии. И вообще люблю читать и писать... Когда писала книгу, то вспоминала интервью Дарьи Донцовой, которое я видела. Ее спросили, как она написала такое количество книг. На что она ответила, что в этом нет ничего сложного. «Просто я каждое утро сажусь и ровно 30 минут пишу». Я тоже так пробовала. Хочу сказать, что не всегда получалось: когда-то ко мне приходила муза, а когда-то начинало все раздражать - и я все бросала...

Судьба мечты

- Мало кто знает, что вы по профессии преподаватель испанского и английского языка. Как так получилось, что вы, занимаясь юмором, еще и на лингвиста учились?

- Я хотела много путешествовать. Мне давались и нравились иностранные языки. Мой отец - испаноговорящий, и, конечно, у меня просто было желание выучить язык моих предков…

- У вас много друзей. Что для вас важнее всего при общении с ними?

- Чувствовать друг друга. Друзья всегда вместе с тобой могут порадоваться и погрустить. Те люди, которые на это способны, и есть самые настоящие и лучшие друзья. Я это ценю.

- Есть ли у вас мечта?

- С возрастом мечты превращаются в цели! (Смеется.)

- Тогда какие у вас цели?

- Хочется многое еще попробовать, увидеть, попутешествовать... А самое главное: как творческому человеку, мне хочется оставить свой след! Думаю, что начало положено. Надеюсь, что еще будут интересные проекты, а моя муза будет благосклонна ко мне...

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и Геннадия Авраменко