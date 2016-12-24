Мордовский республиканском краеведческом музее имени И.Д. Воронина - выставки в январе-феврале

Мероприятия и выставки в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И.Д. Воронина в январе-феврале 2021 года

1) Мультимедийная выставка «Личность истории», посвященная 180-летию со дня рождения историка Василия Осиповича Ключевского (15.01.2021- 05.02.2021).

В Саранске В.О. Ключевский останавливался по пути из Пензы в Москву, куда поехал поступать в университет. В нашем городе он побывал в гостях у своей саранской тетушки – Марии Федоровны (старшей сестры матери В. О. Ключевского), которая была женой священника Христорождественской церкви Евфимия Петровича Колпикова. На выставке представлено фото саранской кузины В. О. Ключевкого – Александры Колпиковой и виды Христорождественской улицы и церкви, которую посещал В. О. Ключевский.

В Саранске проживали не только двоюродные сестры и братья В. О. Ключевского, но и дети и внуки его родной сестры Елизаветы Осиповны Вирганской, фото которой также представлено на выставке. Посетители смогут увидеть также фотографии В. О. Ключевского в различные периоды его жизни. Дополняют выставку номера журналов «Русская мысль» за 1885 г. и 1886 г. с первыми публикациями трудов В. О. Ключевского «Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена холопства в России» и прижизненные издания его знаменитого «Курса Русской истории» из фондов музея.

2) Выставка «Сочувствие как благодать» (22.01.2021- 26.02.2021)

Персональная выставка Елены Владимировны Ефремовой, члена Союза художников России, лауреата премии Главы Республики Мордовия «Лучший преподаватель».

На выставке представлено около 30 живописных работ, созданных автором по впечатлениям от поездок по России и зарубежью: пейзажи Мордовии, Карелии, Крыма, Абхазии, Черногории. В них нашла отражение не только внешняя красота природы, но и внутренняя одухотворенность, познание и принятие мира, прочувствованные художником.

3) Выставка «Ванфтомскойхнень» («Хранить традиции») (25.01.2021- 26.02.2021)

26 января исполняется 100 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Панкратовой-Лушкиной (1921 – 2006) – заслуженного работника культуры МАССР, мастера декоративно-прикладного искусства, преподавателя ДХШ № 1 города Саранска.

В музее начала работу выставка «Ванфтомскойхнень» («Хранить традиции»), посвященная этому событию, которая знакомит посетителей с профессиональной и творческой деятельностью этой многосторонне одаренной женщины – Педагога, Мастера, Художника.

Уроженка старинного мокшанского села Салазгорь (ныне Торбеевского района РМ), она с детства впитала любовь к традиционной вышивке, а первые навыки в рукоделии получила от своей прабабушки – признанной мастерицы.

С переездом в Саранск Татьяна Ивановна получила новую возможность заниматься любимым делом: в 1953 г. она вошла в группу самодеятельных вышивальщиц Республиканского Дома народного творчества и вскоре стала постоянной участницей выставок декоративно-прикладного искусства. Её работы, выполненные в филигранной технике мокшанской вышивки, были отмечены многочисленными наградами не только на родине, но и за рубежом: в Индии, Бельгии, Монреале.

Татьяна Ивановна реализовала себя и как педагог: много лет она преподавала вышивку в детской художественной школе № 1, передавая знания и умение новым поколениям вышивальщиц. С глубокой благодарностью вспоминают своего учителя признанные мастера декоративно-прикладного искусства Т.И. Гвоздева, Т.А. Алёшкина, Г.А. Полянская.

Татьяна Алексеевна Алёшкина, говоря о Татьяне Ивановне, отмечала: «Она открывала нам таинственный мир, далекий, неведомый, красивый, как цвета вышивки, которой она обучала нас».

4) Выставка «Нейлон, перлон и буги-вуги... Модные аксессуары 1950–60-х гг.» (28.01.2021 – 28.02.2021)

Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И. Д. Воронина проводит выставку «Нейлон, перлон и буги-вуги… Модные аксессуары 1950–60-х гг.». На выставке демонстрируются безусловные хиты советской моды: сумки, платки, шарфы, шляпки, очки, зонтики, перчатки, парфюмерия, бижутерия, журналы и книги для рукоделия, фотографии, художественные иллюстрации и многое другое, хранящееся в фондах музея.

Выставка придётся по душе тем, кто интересуется повседневным бытом, выраженным в мелочах, передающих дух советской эпохи.

5) Интерактивное занятие «Лиса – всему лесу краса» (15.01.2021- 16.02.2021)

Попробуйте угадать, о каком животном идет речь. Шерсть у него рыжеватая с золотистым отливом, хвост длинный и пушистый, мордочка вытянутая, уши большие, лапки стройные, тонкие. Этот зверек — любимый герой многих русских народных сказок, умный и хитрый! Да! Это - лиса! Еще ее ласково называют «лисичка-сестричка», «Лиса Патрикеевна», «Кумушка-Лиса», рыжей красавицей и говорят: «Лиса — всему лесу краса»! Шубка у нее зимой огненно-рыжая, хвост пушистый и красивый! В морозные дни она может спать на снегу, спрятав нос и лапы в хвост. Почему мех на кончике хвоста у лисы белый? Чем питается лиса? Как заботится о потомстве? Каковы особенности охоты и образа жизни? Все это и многое другое вы узнаете на интерактивном занятии, посмотрев презентацию «Здравствуй, лисонька-лиса!». В программе занятия: экскурсия по отделу природы, сценка «Лиса и волк», игра «Лисонька, ты где?», мастер-класс «Хитрый лис» (аппликация).

Занятие проводится по заявкам в удобное для посетителей время.

Дополнительная информация: 39-14-97.

6) Музейная акция «Культурная Lovestory», приуроченная ко дню Святого Валентина (13.02.2021-14.02.2021)

Признайся в любви музею вместе с МРОКМ им. И.Д. Воронина! 13-14 февраля приглашаем всех желающих в музей сфотографировать любимый экспонат (или сделать селфи на его фоне) с оригинальным сердечком, которое вы получите на входе в музей, и выложить фото в социальной сети «Вконтакте» с хештегами #kraevedmuseum_saransk #LoveMuseum #ДСВ_2021. Автору фото, набравшему максимальное количество лайков, мы подарим билет на две персоны на мастер-классы в рамках «Семейных выходных в музее»!

В рамках акции также запланировано проведение «сладкой» викторины о любви, мастер-класса по изготовлению конверта-открытки «Комплименты для любимых», мастер-класса по изготовлению винтажной броши «Зонтик для кокетки».

График работы музея:

Вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00.

Касса – до 17:30.

Понедельник – выходной.

Стоимость входного билета в музей – 100-200 р. (в зависимости от категории посетителей).

Дополнительная информация по телефону: 39-14-96.

Ждём вас!