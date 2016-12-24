В республике от коронавируса скончались двое мужчин

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Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
За сутки в Мордовии выявлен 81 случай коронавируса, 75 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая.
В Ардатовской районной больнице умер мужчина, 1967 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – ИБС.
В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1974 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь II ст.
За период пандемии в республике зафиксировано 15414 случаев коронавируса.
12853 человека выздоровели.
125 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 22 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1626 человек на стационарном лечении;
2136 человек под наблюдением дома.
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