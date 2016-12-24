В республике от коронавируса скончались двое мужчин

За сутки в Мордовии выявлен 81 случай коронавируса, 75 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая.

В Ардатовской районной больнице умер мужчина, 1967 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – ИБС.

В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1974 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь II ст.

За период пандемии в республике зафиксировано 15414 случаев коронавируса.

12853 человека выздоровели.

125 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 22 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1626 человек на стационарном лечении;

2136 человек под наблюдением дома.