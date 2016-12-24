За сутки в Мордовии выявлено 80 случаев коронавируса, 74 человека выписаны с выздоровлением

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В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая. 
В Республиканской клинической больнице им. С.В.Каткова умерла женщина, 1955 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – внебольничная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – атеросклеротический кардиосклероз. 
В той же больнице умер мужчина, 1937 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – внебольничная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III ст., ИБС.
За период пандемии в республике зафиксировано 15333 случая коронавируса.      
12778 человек выздоровели. 
123 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 21 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 654 человека на стационарном лечении;
- 2 143 человека под наблюдением дома.

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