За сутки в Мордовии выявлено 80 случаев коронавируса, 74 человека выписаны с выздоровлением

«Реакции ответственных лиц - «ноль»
Врио Главы РМ обязал чиновников оперативно реагировать на обращения граждан
Врио Главы РМ обязал чиновников оперативно реагировать на обращения граждан
Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил новый Дворец культуры «Алмаз» в Лямбирском районе
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей
В МГУ имени Н.П. Огарёва Артём Здунов ознакомился с инновационными проектами и провел встречу с молодыми учеными и студентами
В Мордовии займутся развитием туристического кластера