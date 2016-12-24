За сутки в Мордовии выявлено 80 случаев коронавируса, 74 человека выписаны с выздоровлением

За период пандемии в республике зафиксировано 15333 случая коронавируса.

12778 человек выздоровели.

123 человека умерли от коронавируса как основной причины.

- 1 654 человека на стационарном лечении;

- 2 143 человека под наблюдением дома.

По данным на 21 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: