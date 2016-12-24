Владимира Мазова взяли за «МордовЭкспоЦентр»

Поздним вечером в среду, 20 января, Ленинский суд Саранска избрал меру пресечения первому бывшему вице-премьеру правительства РМ - министру экономики, торговли и предпринимательства 45-летнему Владимиру Мазову. Ему не позволили обойтись «малой кровью» - суд по ходатайству следователя отправил экс-чиновника в следственный изолятор до 28 февраля. Его подозревают в крупном мошенничестве – на 216 миллионов рублей.

Особый окрас всему происходящему придает участие в расследовании представителей Главного Следственного Управления Следственного комитета РФ. В связи с этим, не последовало никаких развернутых комментариев от правоохранителей, да и само слушание в суде по делу провели без всякой публичной огласки.

Тем не менее, сейчас уже известны обстоятельства уголовных деяний, за которые взяли Владимира Мазова. Речь идет о наглой махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости, проведенной за счет бюджетных средств. Уголовное дело по этому эпизоду Следственный комитет Мордовии возбудил еще в октябре прошлого года, основываясь на материалах оперативно-разыскной деятельности антикоррупционного Управления МВД по РМ.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» были похищены бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Так, в собственность Республики Мордовия (а именно - в собственность «Корпорации развития РМ») был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости. Согласно договору купли-продажи стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, была определена в размере 271 миллионов рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.

До продажи располагающийся в Ялге «МордовЭкспоЦентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). Чтобы провернуть мошенническую операцию в одной из фирм была заказана оценка комплекса, которая определила его рыночную стоимость комплекса в 271 миллион рублей – в 5 раз выше его реальной цены! В результате сделки «МордовЭкспоЦентр» приобрели две фирмы, подконтрольные Корпорации развития РМ, оплатившей столь «удачную» покупку. В итоге ущерб бюджету республики превысил 200 миллионов рублей!

Следствие считает, что учредитель Межрегионального промышленно-строительного банка Алексей Гришин решал вопрос о сомнительном приобретении экспоцентра за бюджетные деньги с Владимиром Мазовым. И решил его весьма удачно для банка. Возможно, эта сделка имела и прямую коррупционную подоплеку – продажа имущества в 5 раз дороже его реальной стоимости требует жирного вознаграждения тому, кто такую сделку покрывает. В случае с Владимиром Мазовым неофициальные источники говорят о сумме в 10 миллионов рублей. Но обвинение за взятки ему не предъявлено. Во всяком случае, пока не предъявлено, дело возбуждено по статье мошенничество.

Справка ВС

Владимир Мазов родился в 1975 году в Саранске. В 1997 году окончил экономический факультет МГУ им. Н.П. Огарева по специальности – «менеджмент». Трудился специалистом в министерстве экономики Мордовии, затем занимал руководящие должности в Дирекции по реализации Республиканской целевой программы развития. В 2010 году был назначен на должность заместителя Председателя Правительства – министра экономики Республики Мордовия. В 2017 году стал первым заместителем Председателя Правительства - министром экономики, торговли и предпринимательства.