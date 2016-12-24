Еще две смерти от коронавируса в Мордовии

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Мордовии выявлено 80 случаев коронавируса, 73 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая. 

В Республиканской клинической больнице им. С.В.Каткова умер мужчина, 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – сахарный диабет. 

В той же больнице умерла женщина, 1963 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь II ст., ожирение 3 ст.

За период пандемии в республике зафиксировано 15 253 случая коронавируса.      

- 12 704 человека выздоровели

- 121 человек умер от коронавируса как основной причины

По данным на 20 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 714 человек на стационарном лечении;

- 2 111 человек под наблюдением дома.

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