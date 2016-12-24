Мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19

Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай Геномикс»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов встретился с представителями компании «Эйдос-Медицина», специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских симуляторов и являющейся участником кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково».

Были рассмотрены направления взаимодействия по дооснащению аккредитационно-симуляционного центра Медицинского института МГУ имени Н.П. Огарева, открытого три года назад. Во встрече приняли участие вице-премьер Галина Лотванова, министр здравоохранения РМ Олег Маркин, ректор Мордовского госуниверситета Сергей Вдовин.

Артём Здунов подчеркнул значимость аккредитационно-симуляционного центра для подготовки и переподготовки медицинских специалистов, повышения их профессиональных навыков, а также важность пополнения ресурсной базы центра самым современным оборудованием. Ежегодно в центре проходят обучение сотни студентов и повышают свою квалификацию десятки практикующих специалистов. С помощью современных симуляционных технологий будущие доктора приобретают практические навыки, оттачивая свое врачебное мастерство на специальных роботах-манекенах, хирургических симуляторах.

Ректор Мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал, что на сегодня для проведения первично-специализированной аккредитации выпускников медицинского факультета симуляционный центр требует серьезной доукомплектации. Артём Здунов попросил представителей компании «Эйдос-Медицина» подключиться к этой работе: «Нам важно, чтобы вы провели диагностику нашего аккредитационного центра – насколько он соответствует сегодняшнему дню и с прицелом на день завтрашний. Будем вместе думать, жду от вас предложений».

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность применения в учреждениях здравоохранения Мордовии портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19, производством которых занимается ООО «Эвотек-Мирай Геномикс». Это инновационный продукт, позволяющий существенно сократить время диагностики, снизить общую стоимость лечебного процесса и сделать его более эффективным.

В завершение встречи руководитель республики, обращаясь к кураторам инновационных производств в Правительстве Мордовии, привел компанию «Эйдос-Медицина» в пример и поручил проработать вопросы взаимодействия по созданию аналогичных производств на региональных площадках. «На наших глазах эта компания росла, мы вместе работали. Они все делали сами, это абсолютно частный бизнес, но государство всегда было рядом и помогало развиваться. Именно такие компании должны быть в мордовском Технопарке!» - подчеркнул Врио Главы республики.