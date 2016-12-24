У человека с коронавирусом в буквальном смысле «опускаются руки»

Весь мир с надеждой ждет вакцину, которая создаст непреодолимую преграду для коронавируса. Но пока очередь дойдет до каждого - пройдет немало времени. А что же делать сейчас миллионам людей, которые не хотят подхватить эту опасную заразу до вакцинации? Главное, о чем надо помнить: что первый барьер на пути у вируса - это маска, а второй - это наш собственный иммунитет. И если он достаточно силен - он либо может сам справиться с коронавирусом, либо даст нам возможность перенести заболевание в легкой форме. Как мы сами можем позаботиться об этом нашем внутреннем защитнике, рассказывает специалист: известный психолог, реабилитолог, популярный блогер и эксперт федеральных каналов Дмитрий Сандул.

- Дмитрий Сергеевич, как вы можете объяснить огромную усталость, которую сейчас, в период пандемии, ощущает, наверное, каждый человек?

- Коронавирус психологически воздействует очень тяжело. Лишившись свободы, человек начинает думать, что он не такой, как все, что он отвергнут. Появляется страх - ведь никто не знает, как будет развиваться и протекать заболевание. А страх, как и сама болезнь, ослабляет веру в себя, в свои силы. А теперь смотрите: один из самых главных симптомов коронавируса - упадок сил. То есть у человека в буквальном смысле «опускаются руки». Мы теряем силу, энергию и естественный барьер, который нас защищал.

- Как можно сохранить или восстановить защитный барьер?

- С помощью спорта, режима дня и правильного питания. Спортом мы должны заниматься всю жизнь, а не только в период пандемии. И прививать любовь к спорту необходимо с самого детства. Можно начинать с самой обыкновенной зарядки. Ведь что такое зарядка? Заряд тела энергией. Мы должны стремиться к подвижности, к тому, чтобы даже в преклонных годах оставаться гибким. Тогда тело будет долго оставаться молодым и не подвергаться старению. Не забываем, что движение - это жизнь! Двигаясь, мы справимся со всеми болезнями. А если человек лежит на диване - он дает болезни прогрессировать и протекать в ее режиме.

- Но в новогодние каникулы люди все равно большую часть времени лежали на диване…

- Новогодние каникулы - отличное время для того, чтобы гулять и дышать свежим воздухом. В идеале нужно проходить 8-10 километров в день. Но если выходить на улицу нет желания или там слишком холодно - можно просто попрыгать в своей квартире. Прыжки будут огромной помощью организму! Благодаря этому нехитрому упражнению мы прорабатываем ахиллово сухожилие, которое соединяет ступню со всем остальным нашим скелетом. Растяжение ахилла дает движение, силу, прогревает наши ноги и открывает каналы, по которым течет энергия. А еще, прыгая, мы сотрясаем тело, улучшая таким образом кровоток и работу всех органов, а также помогаем организму очищаться. Если в доме нет скакалки - просто представьте, что она у вас в руках: прыгайте и совершайте руками определенные амплитудные движения.

- Сколько нужно прыгать для того, чтобы это упражнение подействовало?

- В день хорошо выпрыгивать 3-5 минут. Кому тяжело сделать это сразу - разбивайте на подходы. Ставьте таймер - и вперед!

- А что еще может помочь защититься от коронавируса?

- Так как при коронавирусе поражаются легкие, то самое лучшее, что можно посоветовать, - плавание, отжимания и дыхательная гимнастика. При пневмониях хорошо работают ингаляции с эфирными маслами. Можно, как в старые добрые времена, отварить картошки и подышать над ней. Ну а если есть возможность посетить сауну или русскую баньку с парилкой - это совсем хорошо! И, пожалуй, самое главное - правильный настрой. Когда мы говорим себе, что будем сражаться с хворью, и выбираем для этого методы - наш организм включается в процесс преодоления болезни и программирует себя на выздоровление. Сейчас, в период пандемии, необходимо «подналечь» на природные фитонциды, которые хорошо воздействуют на иммунитет, известные их источники - лук и чеснок. Не помешает и комплекс витаминов. Обязательно включите в свой рацион чаи. Если кислотность организма в норме, можно пить любой чай. Желтый полезен для желудочно-кишечного тракта, активирует иммунную систему, нормализует кровяное давление и работу сердца. Черный чай является хорошим антисептиком и так же, как и зеленый, работает как антиоксидант. Чаи можно готовить и самим. Например, смешать и заварить имбирь, лимон и мед. Можно добавить протертую малину, которая является природным антибиотиком и прекрасно понижает температуру, ведь не зря ее так любили наши бабушки! Выпили чай с малинкой, пропотели - и выгнали из организма всю хворь! Чтобы снять физическую усталость и нервное переутомление, добавьте в чай пару цветков гвоздики. На Востоке очень популярен чай с красным перцем - он отлично чистит кишечник и помогает бороться с инфекциями. А вот от спиртного я бы посоветовал воздерживаться.

- Даже от бокала красного вина?

- Алкоголь очень сильно ослабляет всю нашу систему. Да, он стерилизует, но не нужно забывать о том, что наш организм сам производит спирт. И когда мы его еще и пьем, то не только закисляем организм, но и даем очень большую нагрузку на печень, которой нужно очень много времени, чтобы очиститься. И вместо радости и пользы получаем проблемы. Если бы алкоголь дарил радость - похмелья бы не было. А так выходит, что человек вроде бы получил позитивные эмоции - но организм при этом сильно пострадал. И возникает вопрос: а стоило ли это того? Да, есть примеры, когда человек всю жизнь пил вино и дожил до ста лет. Но дело в том, что организм у всех разный, адаптация тоже разная, и как алкоголь отразится лично на вас - вопрос. Понимаете, когда человек живет гармонично, ему не нужна «огненная вода» - он может расслабляться и получать удовольствие от жизни естественным образом.

- Наверное, стоит ограничивать себя и в еде?

- Человек тратит огромное количество энергии на пищеварение. Нам глазами кажется, что мы можем съесть весь этот праздничный стол, уставленный всевозможными блюдами. И много едим, нагружая все системы нашего живота. А ведь слово «живот» означает «жив от». И от того, какую пищу мы положим в живот, будет зависеть и то, насколько мы будем «живы» в итоге. Когда организм легкий и быстрый - мы испытываем счастье. А если ему тяжело от переедания - счастье уходит. Поэтому очень важно соблюдать баланс в питании, подходить к еде более разумно и беречь свой живот. Особенно сейчас, когда вокруг и так много стрессовых ситуаций.

- Какие продукты пойдут во благо, а от каких лучше отказаться?

- Нужно уходить от тяжелых продуктов. Используйте в еде кислое и острое - это поможет более быстрому растворению тяжелой пищи. Отдайте предпочтение не мясу, а рыбе - она хорошо переваривается и к тому же считается очень полезной для наших костей. Мы привыкли к мясу с детства, как будто это единственный источник белка. Но ведь есть еще и растительный белок, который быстрее и легче принимается организмом. Он содержится в семенах, орехах и бобовых. Если любите полакомиться сыром - отдайте предпочтение легким сортам. Ну а в каких количествах есть - каждый должен решить сам. Доза рассчитывается примерно так: я съел - и мне хорошо.

Елена Соколова, фото из личного архива Дмитрия Сандула