Смертельный удар на мясокомбинате

Мордовия, год 2020
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Следственный комитет по РМ закончил расследование уголовного дела о смертоносном ударе на мясокомбинате в Торбееве. Произошедший здесь 6 ноября конфликт между рабочими закончился гибелью одного из них - 56-летнего рабочего из Киргизии Алмазбека Турсунова. Скоротечная стычка, приведшая к печальным последствиям, оказалась запечатлена камерами видеонаблюдения. Попавший в интернет ролик сделал этот инцидент предметом повышенного общественного внимания.
Как выяснили сотрудники полиции, находясь на рабочем месте в ночную смену, мужчины вступили в словесную перепалку. 33-летний житель поселка Торбеево Александр Лысов коротким ударом в голову отправил в нокаут иностранного рабочего Алмазбека Турсунова, который трудился на предприятии упаковщиком. От сильного удара Турсунов зашатался и повалился на пол, приложившись головой о кафельную плитку. Сотрудники мясокомбината тут же вызвали скорую помощь. Но когда медики прибыли по вызову, пострадавший уже скончался. Эксперты провели судебно-медицинское исследование и установили, что иностранец умер от черепно-мозговой травмы.
Как утверждают коллеги, у Лысова и Турсунова уже происходили конфликты, но ни один из них не заканчивался потасовкой. В тот раз все произошло по-другому. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как случайное столкновение в коридоре и несколько брошенных грубых фраз приводят к драке. Алмазбек Турсунов получает короткий и мощный удар кулаком в лицо, шатается и падает на пол.
В свою очередь, Александр Лысов после случившегося предпочел уйти с работы домой. Прибывшие на мясокомбинат сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и выяснили, кто причастен к гибели иностранного рабочего. Утром следующего дня Александр Лысов сам пришел на комбинат и признался, что ударил коллегу. При этом он заявил, что никого убивать не хотел. Заметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Если Александра Лысова признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии. Меж тем у Алмазбека Турсунова дома остались жена и двое детей.
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