Заводские начальники загремели под следствие за получение откатов

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении двух руководящих работников известного предприятия. Под следствие попали начальник отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» и руководитель группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП». Они обвиняются в получении откатов от поставщиков, дело будет вестись по статье «Коммерческий подкуп».

По данным следствия, в период с 2015 по 2020 год начальник отдела получил от представителей двух коммерческих организаций денежное вознаграждение за обеспечение их интересов при заключении договоров на поставку продукции. Когда «Электровыпрямитель-СПК» рассчитался по крупным контрактам с поставщиками, начальник отдела материально-технического снабжения получил от них «вознаграждение» в размере 755 тысяч рублей и более 850 тысяч рублей соответственно. Деньги перечислялись ему частями на банковские карты.

Также следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», подозреваемой также в совершении коммерческого подкупа.

Как полагает следствие, подозреваемая за совершение аналогичных действий получила от представителя организации, расположенной за пределами республики, коммерческий подкуп в размере более 536 тысяч рублей.

Учитывая, что подозреваемые в совершении коррупционных преступлений свою причастность не отрицают, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Постановление следователя СК судом было удовлетворено, и в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.