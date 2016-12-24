Заводские начальники загремели под следствие за получение откатов

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Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении двух руководящих работников известного предприятия. Под следствие попали начальник отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» и руководитель группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП». Они обвиняются в получении откатов от поставщиков, дело будет вестись по статье «Коммерческий подкуп».
По данным следствия, в период с 2015 по 2020 год начальник отдела получил от представителей двух коммерческих организаций денежное вознаграждение за обеспечение их интересов при заключении договоров на поставку продукции. Когда «Электровыпрямитель-СПК» рассчитался по крупным контрактам с поставщиками, начальник отдела материально-технического снабжения получил от них «вознаграждение» в размере 755 тысяч рублей и более 850 тысяч рублей соответственно. Деньги перечислялись ему частями на банковские карты.
Также следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы отдела снабжения и внешней комплектации ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», подозреваемой также в совершении коммерческого подкупа.
Как полагает следствие, подозреваемая за совершение аналогичных действий получила от представителя организации, расположенной за пределами республики, коммерческий подкуп в размере более 536 тысяч рублей.
Учитывая, что подозреваемые в совершении коррупционных преступлений свою причастность не отрицают, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Постановление следователя СК судом было удовлетворено, и в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.
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