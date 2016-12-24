Авария на магистральном трубопроводе теплотрассы в поселке Явас привела к возбуждению уголовного дела

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Следственный комитет по РМ по результатам проверки сообщений СМИ об аварии на магистральном трубопроводе теплотрассы в поселке Явас Зубово-Полянского района и на основании материалов прокурорской проверки возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
По данным следствия, 7 декабря 2020 года в поселке Явас Зубово-Полянского района произошла авария на магистральном трубопроводе теплотрассы, в результате чего от теплоснабжения были отключены 28 социально значимых объектов, в том числе детский сад, два исправительных учреждения, а также 25 многоквартирных жилых домов, в которых без тепла осталось 464 человека. Последствия данной аварии были устранены лишь 13 декабря 2020 года.
В настоящее время следователи в деталях устанавливают все обстоятельства произошедшего, определяют причины и условия, приведшие к коммунальной аварии. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального района и коммунальной организации, в чьи обязанности входит обеспечение бесперебойного снабжения теплоресурсами.
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