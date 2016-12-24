Ирина Безрукова: «Много раз мне приходилось собирать себя по крупицам…»

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Ирина Безрукова выпустила свою первую книгу - автобиографическую. И назвала ее «Жить дальше». В этом названии - и заявка на откровенность, и призыв не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Очень характерно, что толчком к написанию этой книги стала пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция. Ну и еще, может быть, повлиял тот факт, что в прошлом году актриса отметила юбилей - 55 лет - и решила таким образом подвести некие итоги прожитого. В книге Ирина рассказывает о насыщенной событиями жизни, не обходя стороной и ее трагические моменты: давнюю смерть мамы и недавнюю безвременную гибель единственного сына…
Взлеты и падения
- Ирина, все журналисты привыкли, что вы не любите говорить о себе. Однако в вашей книге вы откровенно рассказываете обо всем: и о радостных моментах вашей жизни, и о трагических…
- В моей жизни были взлеты и падения. И не просто падения, а полный крах всех моих надежд. Много раз мне приходилось собирать себя по крупицам… Этого жизненного опыта хватило на целую книгу, над которой я работала многие месяцы. Когда я ее писала - я заново проживала каждый миг своей жизни, делилась и самыми радостными, и самыми трагичными моментами. Честно и искренне старалась рассказать историю своей жизни, вложить все свои знания и мудрость, которые приобрела благодаря своему непростому жизненному опыту. Я бы очень хотела, чтобы каждый, у кого в жизни случались трагические события, поверил, что, несмотря ни на что, можно найти силы продолжить жить дальше и заново научиться видеть красоту и гармонию этого мира.
- Такой откровенный монолог, который вы ведете в этой книге, - легко ли он вам дался и как вы на него решились?
- Все дело - в карантине, конечно, и в моем директоре, который меня поддержал. Я была одна в карантине, как и многие россияне, и через две недели начала понимать, что не знаю, что будет дальше и будет ли вообще это слово «дальше». И я решила себя отвлечь. И тут мне позвонил мой директор и сказал: «Помните, мы говорили с вами о написании книги? Может быть, сейчас пришло время?» И я с ним согласилась. Не сразу и не так легко мне давалось ее написание. И до сих пор мне это все непросто, потому что я приняла еще решение сделать аудиозапись этой книги. Не представляла, насколько мне будет непросто читать еще это вслух. Сейчас я пробиваюсь через это состояние, хотя один раз сказала уже: «Наверное, я не справлюсь…».
- Когда написали самое трудное - появилось облегчение? Психологи говорят, что иногда надо излить душу бумаге…
- Да, я сама этого не ожидала! Мне же еще пришлось неоднократно вычитывать текст, пока книга версталась. Я все думала: как я сяду править эту главу? (Ирина Безрукова имеет в виду главу о смерти единственного сына Андрея - прим. авт.) Но в целом я поняла, что это было неким самопсихоанализом. Ведь я не обращалась ни к психологам, ни к психоаналитикам - и, наверное, зря… И, видимо, поэтому до сих пор, хотя прошло уже пять лет и я уже многое проработала в себе в этой теме сама, мне все равно сложно...
Трудная молодость
- Вы вспоминаете в книге и про 90-е годы. Одни говорят, что эти годы были ужасные, а кто-то с удовольствием вспоминает, что узнал за те годы о себе много нового и понял, на что он способен. Для вас это время было каким?
- Это были лихие годы, и это была молодость. Было много радостей и трудностей. Но в моем окружении у всех так было. Тогда и артисты с трудом дотягивали до зарплаты - если она была - и как-то крутились... Но мы все общались, занимались творчеством. Все было чисто и весело. Все это было на фоне пустых магазинов, бандитских разборок и странного времени... Но меня это не коснулось, и мы радовались любой малости. Хотя, действительно, было очень непросто…
- Самое яркое воспоминание о том времени?
- То время было расцветом модельного бизнеса, и я состояла на учете в нескольких агентствах в надежде что-то заработать. И тогда я познакомилась с Кириллом Андреевым (солист группы «Иванушки International» тогда работал моделью - прим. авт.) на одном из показов на ВДНХ. Тогда эта выставка представляла собой совершенно иную историю, чем сейчас. Сейчас там красиво и элегантно, а раньше павильоны были набиты какими-то непонятными вещами из Турции и Китая - в общем, это был большой рынок. И вот нас, моделей, пригласили показывать три раза в день джинсовую одежду турецких брендов. Со мной по подиуму ходили разные парни и девушки. И один молодой человек, очень красивый, все время слушал какие-то диски (у него был плеер, а по тем временам это была новинка). Он давал и мне послушать и говорил, что он очень хочет петь. Над ним народ посмеивался, а я была более терпелива… (Улыбается.) Теперь все его знают, он стал солистом популярной группы. А тогда мы просто пытались что-то заработать на том, что ходили по подиуму…
«С двумя кусочками сахара»
- Вы дружили и дружите со многими артистами. Кто на вас произвел незабываемые впечатления?
- Многие, но рассказать хочу про Наталью Гундареву. Я Наталью Георгиевну необоснованно побаивалась. Меня утвердили в 12-серийный фильм на главную роль. Он назывался «Любовь. RU». Я начинала сниматься сразу с первой серии, а во второй уже присоединялась Наталья Гундарева. Она играла мою такую взрослую подругу, а я - молодая барышня, которая работает в офисе. Сначала на съемочной площадке я Наталью Георгиевну обходила стороной - я слышала, как она очень строго разговаривала с режиссером. Наталья Гундарева ответственно подходила к роли и уточняла все нюансы - вплоть до того, какая высота каблука, какая походка должна быть у ее героини. И вдруг однажды, проходя мимо меня, Гундарева суровым голосом сказала: «Ирина, зайдите ко мне в гримерную!» Я думаю: «Ну, всё: что-то пошло не так!» Я пришла. В отдельной гримерной была она и молодой человек, который принес ей кофе. Время было непростое, и у нас на площадке подавали для простых артистов и съемочной группы какой-то непонятный кофе, абсолютно кислый и самый дешевый. А Наталья Гундарева - звезда, у нее был в ее кружке настоящий молотый кофе, от которого был приятный аромат. И она меня спрашивает: «Ирина, а вы какой любите кофе?» Я осмелела и сказала: «Я люблю заварной, с молоком и с двумя кусочками сахара». Она разворачивается и говорит этому парню: «Вы запомнили? Вот с этого дня будете делать Ирине такой кофе каждый день!» После этого она пригласила меня разместиться вместе с ней в ее отдельной гримерной. И так мы с ней подружились. После окончания съемок мы с ней хотели пойти в первый суши-ресторан в Москве, который открылся тогда. Но из-за ее болезни так и не сложилось у нас…
С Сербией в сердце
- Вы работаете и общаетесь с разными режиссерами, в том числе и зарубежными. Знаю, что вы хорошо знакомы с Эмиром Кустурицей…
- Мы познакомились с ним на Московском международном кинофестивале много лет назад. В его рамках проводился показ мод, на котором известные актрисы, и я в том числе, ходили по подиуму. После этого был небольшой ужин. Я подошла к нему и спросила, как ему мероприятие. Оказалось, что Эмир впервые был на показе мод! И он не знал, как реагировать: аплодировать или нет, можно ли разглядывать моделей или нет. Потом уже, спустя какое-то время, я была по делам в Белграде. Мне предложили экскурсию в деревню Эмира Кустурицы, где он живет. Мы туда приехали, увидели все эту красоту... И, конечно, я снова встретились с Эмиром. Теперь хочу снова туда поехать - посмотреть, как изменилось все... Эмир много времени уделяет этой сербской деревне, и туда едут туристы со всего мира. Там, например, есть улица Достоевского... Его это место очень волнует - наверное, сейчас даже больше, чем искусство. Он с горящими глазами рассказывал о том, что заказал себе племенной скот из Шотландии…
Еще одна потеря…
- Насколько я знаю, у вас должны были быть съемки с другим знаменитым режиссером - Ким Ки Дуком…
- Да, но не состоялось, к сожалению… Так получилось, что полтора года назад на ММКФ я познакомилась с Ким Ки Дуком. Он сказал, что придумал сценарий фильма, который хочет снять в России, и хотел бы, чтобы я там снялась. Я должна была сыграть сразу две главные роли - двух героинь с противоположными характерами. И он должен был стать моим партнёром в этом кино. Никто из режиссёров никогда не предлагал мне подобных ролей. Я летала к нему, мы работали вместе над сценарием, много переписывались… Он заканчивал картину в Китае и снимал еще одну в Казахстане, а съемки нашей картины откладывались, сначала - на январь прошлого года, а потом начался ковид, и все процессы встали… Недавно он оказался по делам в Риге, город стал закрыт, и он остался один в чужой стране, заболел коронавирусом, оказался в больнице и умер… До этого он писал мне, делился своими настроением и эмоциями. Прислал фотографию озера в Китае, где стоит одинокое древо. И написал, что его состояние в душе сейчас подобно одинокому дереву, оторванному от всех… Он был невероятно светлым, добрым, солнечным, открытым, добродушными и мягким человеком. Он мог снять еще много талантливых картин, создать столько всего прекрасного и удивительного!..
Глаза незрячих
- Ирина, многие знают, что вы - прекрасная актриса, но не все знают, что в вашей жизни есть еще одна профессия: вы тифлокомментатор (человек, который дает для незрячих людей лаконичное описание предмета, пространства или действия, - прим. авт.). Тут даже само понятие многим незнакомо…
- Ничего нет постыдного в том, что люди не знают, что это такое. Поскольку об этой услуге знают в основном только незрячие люди... Но я стала давать много интервью, говорю об этом в передачах. Узнала я сама тоже случайно. Снималась в фильме «Реальная сказка» и пришла на одну передачу, где была Диана Гурцкая. Я подошла к ней познакомиться, мы с ней поговорили, я рассказала о нашем новом фильме. На что она спросила: а будут ли изготовлены тифлокомментарии к нему? Я не знала тогда, что это такое. Приехала домой и стала искать об этом информацию. «Тифло» - слепой в переводе с греческого, а комментарии - ну, с этим все понятно. То есть это пояснения для незрячих. Где-то через полгода после этого я стала учиться в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп». У меня была цель в Московском Губернском драматическом театре сделать первый в России спектакль с тифлокомментариями для незрячих. То есть человек сидит среди обычных зрителей, и ему через наушники идет комментирование спектакля. И он может вместе со всеми на слух реагировать на то, что происходит на сцене. Сейчас у нас разные спектакли, разная драматургия... Я создала целую команду тифлокомментаторов. И мы комментируем не только в театре, но и какие-то спортивные мероприятия, показы мод и многое другое...
«Поделись улыбкою своей…»
- Ирина, поделитесь секретом: как сохранить хороший настрой и позитив в наши непростые времена?
- Многие говорят о том, что нам сейчас не хватает позитива, улыбок и радости. Мне кажется, всегда нужно начинать с себя: измените свое отношение к своим близким и окружающим. Например, станьте терпимее и внимательнее: поддержите близкого человека, если он нуждается в вашей поддержке, меньше нервничайте по пустякам. Любая позитивная энергия, которую вы отдаёте другим, обязательно вернётся к вам - и уже в двойном размере!
Яна Невская, фото Вадима Тараканова
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