Артём Здунов распорядился улучшить качество питания пациентов в больницах республики

16 января на оперативном совещании Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с региональным правительством обсуждались, в том числе, вопросы питания в учреждениях здравоохранения республики. Перед зампредом регионального Правительства Галиной Лотвановой Артём Здунов поставил задачу по улучшению качества питания в больницах. «Поступило порядка 10 жалоб жителей республики на плохое питание в больницах, нужно разобраться по каждому случаю. Почему так происходит? У нас есть все возможности обеспечить качественное питание, в том числе используя продукцию местных производителей. Разберитесь и доложите!» - распорядился руководитель республики.