Артём Здунов распорядился улучшить качество питания пациентов в больницах республики

«Иммунитет будет стабильный, но не пожизненный»
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей
16 января на оперативном совещании Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с региональным правительством обсуждались, в том числе, вопросы питания в учреждениях здравоохранения республики. Перед зампредом регионального Правительства Галиной Лотвановой Артём Здунов поставил задачу по улучшению качества питания в больницах. «Поступило порядка 10 жалоб жителей республики на плохое питание в больницах, нужно разобраться по каждому случаю. Почему так происходит? У нас есть все возможности обеспечить качественное питание, в том числе используя продукцию местных производителей. Разберитесь и доложите!» - распорядился руководитель республики.
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
Как можно получить информацию о задолженности, направить заявление в службу и записаться на прием к должностным лицам, рассказывает...
В день здоровья Артём Здунов встал на коньки
В МГУ имени Н.П. Огарёва Артём Здунов ознакомился с инновационными проектами и провел встречу с молодыми учеными и студентами
Анатолия Чушкина выпустили из следственного изолятора, избрав ему новую меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий
Врио Главы Мордовии Артём Здунов поставил задачу восстановить работоспособность всех существующих комплексов до 21 января 2021 года
На совещании в Администрации города обсудили подготовку к новогодним праздникам