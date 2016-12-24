Студенты Республиканского лицея привезли 12 медалей с Международной олимпиады

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15 января 2021 г. были подведены итоги XVII Международной Жаутыковской олимпиады. В ней принимали участие команды из 21 страны: Австралии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины.
Онлайн-формат мероприятия сделал его более доступным, что привлекло в ряды участников более 1000 умников и умниц. В Казахстан ехать не пришлось: ребята соревновались в своих школах под видеонаблюдением и присмотром педагогов.
В состязании традиционно разыгрывались медали по трем предметам: математике, физике и информатике.
Честь российского образования на международной арене отстаивали 15 студентов Республиканского лицея, приехавших в Саранск на учебу из разных городов нашей страны.
Золотых медалей олимпиады удостоились 12 студентов Республиканского лицея
по физике:
по математике:
Серебряные медали по физике завоевали:
Обладатели бронзовых медалей по физике:
по математике:
по информатике:
Следует отметить, что олимпиада рассчитана на программный материал 11 класса. Достойное выступление на состязании наших десятиклассников позволяет надеяться на еще более впечатляющий результат через год.
От всей души поздравляем ребят, их родителей и наставников с достойным результатом!
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